Brest : où le club breton jouera-t-il ses matchs de Ligue des champions ?

Qualifié pour la Ligue des champions la saison prochaine, Brest ne devrait pas pouvoir jouer ses matchs européens dans son stade Francis-Le Blé, qui n’est pas aux normes de l’UEFA.

Un déménagement imposé ? Au terme d’une très belle saison, terminée à la 3e place de Ligue 1 derrière le PSG et Monaco, Brest a décroché son billet pour disputer la Ligue des champions la saison prochaine. Mais le club breton ne pourra pas disputer la plus prestigieuse des Coupes d’Europe dans son stade Francis-Le Blé.

L’enceinte brestoise ne répond pas aux normes imposées par l’UEFA pour accueillir une telle compétition, avec notamment trois des quatre tribunes reposant sur des structures tubulaires interdites, et d’autres problèmes liés à la sécurité. Eric Roy et ses joueurs vont donc devoir trouver refuge dans un autre stade.

Une reconstruction toujours en attente

Et deux solutions s’offrent au club breton, avec le stade du Roudourou à Guingamp, ou le Roazhon Park à Rennes. Et les dirigeants brestois devraient opter pour l’antre guingampaise, jugée plus proche que le stade de Rennes. «La Coupe d’Europe se jouera a priori à Guingamp. J’ai eu le maire (Philippe Le Goff) au téléphone cet après-midi (dimanche, ndlr). Normalement, c’est ça. C’est le stade le plus proche de Brest. Je regrette que ce ne soit pas à Le Blé, mais cela renforce aussi notre idée de construire un nouveau stade», a confié le maire François Cuillandre au Télégramme après la victoire à Toulouse (0-3).

Alors que l’En Avant Guingamp évoluera toujours en Ligue 2 la saison prochaine, le Roudourou (18.500 places) va revivre les chaudes ambiances des soirées européennes. Une première depuis dix ans et le parcours des Guingampais jusqu’en 16e de finale de la Ligue Europa.