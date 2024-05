Cyclisme : suspecté d’avoir utilisé un moteur électrique durant une course, un coureur prend précipitamment la fuite

Avant le départ de la 4e et dernière étape d’une course cycliste, ce lundi, dans l’Oise, un coureur a pris la fuite, alors qu’il était suspecté d’utiliser un moteur électrique. Depuis, il a été placé en garde à vue le lendemain.

Une dernière étape mouvementée. Mais avant le départ. Un coureur, qui participait à la course amateur les Routes de l’Oise avec son équipe l’AC Bellaingeoise, a soudainement pris la fuite, ce lundi, à bord de sa voiture. Alors qu’il occupait la 3e place du classement général avant cette ultime étape, Giovambattista Iera était suspecté de dopage mécanique et d’avoir utilisé un moteur électrique.

Le président de la course cycliste a voulu contrôler sa monture, mais il a rapidement détalé. Le président a tenté de l’empêcher de partir en se postant devant son véhicule. En vain. Le cycliste n’aurait pas hésité à démarrer avant de le traîner sur plusieurs mètres. «J’aurais pu me retrouver sous sa voiture. Je porterai plainte contre lui», a déclaré, sur le podium avant le départ, Frédéric Lenormand, dans des propos rapportés par le Bonhomme Picard. Et il a décidé d’exclure l’ensemble de l’équipe Giovambattista Iera.

«Nous sommes aussi victime. Nous n’étions pas au courant et sommes abasourdis. Nous nous excusons au nom du club», a confié le directeur de la formation AC Bellaingeoise, alors que les autres coureurs de l'équipe ont exprimé leur mécontentement. Mais cette décision a été saluée par le reste du peloton, qui a finalement pu prendre la route quelques minutes plus tard. Mais délesté de sept éléments.

Le lendemain de ces incidents, alors qu'une enquête judiciaire a été ouverte pour des faits «de tentative d'escroquerie et de violence aggravée», Giovambattista Iera s'est présenté à la gendarmerie, où il a été placé en garde à vue tout l'homme qui conduisait le véhicule avec lequel il a pris la fuite et percuté le directeur de la course.