Formule 1 : pourquoi les McLaren seront-elles aux couleurs du drapeau du Brésil au Grand Prix de Monaco ?

Les McLaren, pilotées par Lando Norris et Oscar Piastri, seront aux couleurs du drapeau du Brésil, ce week-end, à l’occasion du Grand Prix de Monaco.

A course exceptionnelle, monoplace inédite. McLaren va abandonner ses couleurs traditionnelles, et notamment le orange, pour arborer celles du drapeau du Brésil, ce week-end, pour le Grand Prix de Monaco. Avec cette livrée spéciale, l’écurie britannique souhaite rendre hommage à Ayrton Senna, tragiquement décédé il y a 30 ans après un accident à Imola (Italie).

For the King of Monaco. We're proud to race in his honour and in his colours at the #MonacoGP.





Pelo Rei de Monaco. Estamos orgulhosos de pilotar em sua homenagem e com suas cores no #MonacoGP#Senna30 #SennaSempre #OKX pic.twitter.com/dVCR5LyLWM — McLaren (@McLarenF1) May 21, 2024

Le triple champion du monde brésilien (1988, 1990, 1991) a été pilote chez McLaren entre 1988 et 1993 (35 victoires en 96 Grands Prix) et son ancienne équipe a tenu à saluer sa mémoire à Monaco, plutôt qu’à Imola, où a eu lieu le Grand Prix d’Émilie-Romagne la semaine dernière, car il s’agit du Grand Prix qu’il a le plus remporté durant sa carrière. Ayrton Senna s’est en effet imposé à six reprises dans les rues de la principauté (1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993). Aucun pilote n’a fait mieux dans toute l’histoire de la Formule 1.

«L’équipe est fière de reconnaître et de célébrer la vie extraordinaire et l’héritage d’Ayrton Senna à travers cette livrée McLaren. Senna reste vénéré et respecté comme la plus grande icône de la Formule 1 et le pilote le plus titré de McLaren. Son impact sur McLaren est énorme, non seulement par son palmarès, mais aussi par sa présence au sein de l’équipe, et maintenant par son héritage. C’est donc un honneur de courir pour lui sur son circuit le plus prestigieux dans ses couleurs verte, jaune et bleue. A l’occasion de 30e anniversaire de sa disparition, l’équipe a choisi de rendre hommage à Senna et de célébrer sa vie dans l’un de ses lieux de course préférés et les plus réussis, Monaco. Nous sommes impatients de courir dans cette belle et vibrante livrée», a confié le patron de l’écurie Zack Brown.

Et pour l’occasion, les deux pilotes de l’équipe, Lando Norris et Oscar Piastri, porteront également des tenues aux couleurs brésiliennes. Avec l’objectif de confirmer les résultats des derniers Grands Prix et de mettre fin à la suprématie de Red Bull, qui a remporté les trois dernières courses à Monaco.