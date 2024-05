Ligue des champions féminine : composition, arbitre, diffusion TV... Tout savoir sur la finale entre Lyon et Barcelone

Ce samedi 25 mai, l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais affronte le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions. Chaîne TV, arbitre, compositions probables... Voici tout ce qu'il faut savoir.

Où et quand se dispute le match ?

La finale de la Ligue des champions entre les Barcelonaises et les Lyonnaises se déroulera ce samedi à 18h, au stade San Mames de Bilbao. Les sections féminine et masculine de l'Athletic Club disputent leurs rencontres à domicile, dans cette arène pouvant accueillir près de 55.000 spectateurs.

Les compositions probables

FC Barcelone : Coll - Bronze, Paredes, Engen, Batlle - Bonmatí, Walsh, Putellas - Graham Hansen, Paralluelo, Rolfö

Olympique lyonnais : Endler - Carpenter, Renard, Gilles, Bacha - Van de Donk, Egurrola, Horan - Cascarino, Dumornay, Diani

L'arbitre

C'est l'expérimentée Rebecca Welch (40 ans) qui officiera pendant ce match. Elle a dirigé plusieurs dizaines de rencontres de football féminin, que ce soit dans le championnat anglais ou à la dernière Coupe du monde en Australie. Surtout, elle est devenue la première femme à arbitrer en Premier League masculine, le 23 décembre 2023.

L'historique entre les deux clubs

Le FC Barcelone est un adversaire qui réussit très bien à l'Olympique lyonnais. Les deux clubs se sont affrontés à quatre reprises en Ligue des champions et les Lyonnaises ont toujours gagné. L'OL avait remporté ses deux matchs contre le Barça lors des quarts de finale en 2018 (2-1 à l'aller et 0-1 au retour), et ses deux finales contre les Catalanes (4-1 en 2019 et 3-1 en 2022).

Sur quelle chaîne voir le match ?

Ce choc entre les Barcelonaises, tenantes du titre, et les Lyonnaises, sacrées huit fois dans la compétition (un record), sera à suivre sur la plate-forme DAZN.