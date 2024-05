Equipe de France : Olivier Giroud prendra sa retraite internationale après l'Euro 2024

Dans un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi, l'attaquant des Bleus a annoncé que l'Euro 2024 serait sa dernière compétition internationale avec l'équipe de France. Il prendra sa retraite internationale à l'issue de celle-ci.

Comme toutes les bonnes choses, l'histoire entre Olivier Giroud et l'équipe de France va prendre fin, à l'issue de l'Euro de football en Allemagne (14 juin-14 juillet). L'attaquant de 37 ans, meilleur buteur de l'histoire des Bleus (57 réalisations) l'a annoncé dans un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi.

«En étant honnête, il faut se dire que ce sera ma dernière compétition avec les Bleus, a-t-il confié. Évidemment, ça va beaucoup me manquer. Mais je pense que l’équipe de France, ce sera terminé après l’Euro. Il faut laisser la place aux jeunes.»

Actuellement à l'AC Milan, Olivier Giroud rejoindra la MLS lors du prochain mercato estival, pour pouvoir profiter de sa famille. «Quand tu fais un choix comme ça (signer aux Etats-Unis), c’est aussi pour pouvoir profiter un peu plus de la famille. On vit à 200 à l’heure, on n’a pas beaucoup de temps pour la famille. Il y a cinq rassemblements dans la saison et ça me paraît compliqué.»

«ne pas faire la saison de trop»

Reconnaissant une certaine lassitude, le champion du monde 2018 espère décrocher, en Allemagne, un titre qui manque à son palmarès. «Il faut aussi savoir ne pas faire la saison de trop. Il faut trouver le bon équilibre. Comme je l’ai dit, je ressens aussi une fatigue physique et mentale. J’ai toujours dit que j’allais arrêter au moment où mon corps me le demandait. Je pense avoir encore deux bonnes années. Mais pour l’équipe de France, à mon avis, ce sera fini.»

3e, derrière Lloris (145) et Thuram (142), au rang des joueurs avec le plus de sélections en équipe de France, Olivier Giroud (131 matchs) s'était révélé à Montpellier, décrochant le titre de champion de France à l'issue de la saison 2011-2012. Le joueur passé par Arsenal, Chelsea et enfin l'AC Milan, tire un bilan positif de sa carrière.

«Il ne faut pas que l’émotion prenne le dessus. Il y a encore une compétition à aller gagner. C’est vraiment l’envie d’aller le plus loin possible dans la compétition avec cette génération qui m’anime. Si je gagne, à part la Premier League qui est très difficile à gagner, je pourrai dire que j’ai tout gagné… Après, on m’a beaucoup parlé de la barre des 60 buts en sélection. On regarde, mais ce n’est pas une obsession.»