Boxe : le KO expéditif du Français Christian Mbilli en moins d’une minute (vidéo)

Opposé à Mark Heffron pour la défense de ses ceintures des super-moyens, le Français Christian Mbilli a terrassé son adversaire britannique, samedi soir, en moins d’une minute.

Il n’a pas traîné sur le ring. Christian Mbilli (29 ans) était opposé, samedi soir, à Shawinigan (Québec), à Mark Heffron pour la défense de ses ceintures WBC-Continental des Amériques et WBA-International des super-moyens. Et le boxeur français a envoyé au tapis son adversaire britannique avec un KO fulgurant trente secondes à peine après le début du combat.

CHRISTIAN MBILLI HAD SOMEWHERE TO BE @EOTTM_Boxing | #MbilliHeffron pic.twitter.com/Ck1FP45LFH

— Top Rank Boxing (@trboxing) May 26, 2024