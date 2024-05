Cyclisme : une vieille dame renversée avec son déambulateur en pleine course en Allemagne (vidéo)

Une vieille dame, qui traversait la route avec son déambulateur, a été renversée, ce dimanche, lors d’une course cycliste organisée à Cologne (Allemagne).

Des images à peine croyables. Une personne âgée a été renversée, ce dimanche, lors d’une course cycliste organisée aux alentours de Cologne (Allemagne). La veille dame était en train de traverser la route sur un passage pour piétons lorsqu’elle s’est retrouvée au milieu d’un groupe de coureurs échappés lancés à pleine vitesse à 115 kilomètres de l’arrivée.

Si parmi les huit hommes de tête, Michal Schlegel est parvenu à éviter de justesse la vieille dame, tout comme Mil Morang, Ole Theiler est passé à quelques centimètres de la percuter. L’Allemand a seulement effleuré la personne pour le moins insouciante, mais il a embarqué avec lui son déambulateur, qui a terminé sa course quelques mètres plus loin.

Mais dans cette histoire, plus de peur que de mal aussi bien pour les coureurs que pour la vieille dame. Personne n’a été blessée dans cette improbable mésaventure et la course a pu aller à son terme avec la victoire au sprint du Néerlandais Casper van Uden, qui a devancé Biniam Girmay et Louis Blouwe.