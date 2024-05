Rafael Nadal-Alexander Zverev, Roland-Garros 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Pour son entrée en lice, Rafael Nadal sera opposé, ce lundi après-midi, à l’Allemand Alexander Zverev dans le choc de 1er tour de ce Roland-Garros 2024.

C’est le choc de ce 1er tour. Pour son entrée en lice à Roland-Garros, Rafael Nadal (37 ans) sera opposé, ce lundi après-midi, à Alexander Zverev sur le court Philippe-Chatrier. Une affiche de prestige entre l’homme aux quatorze sacres record Porte d’Auteuil et l’Allemand, n°4 mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Rome. Ce match sera aussi l’occasion de retrouvailles entre les deux joueurs après leur demi-finale interrompue, il y a deux ans, sur la terre battue parisienne après la grave blessure à la cheville d’Alexander Zverev.

Et cette rencontre est d’autant plus attendue qu’elle pourrait être la dernière de l’Espagnol, retombé au 276e rang mondial en raison de multiples blessures, à Roland-Garros. Même s’il a refusé de se prononcer. «Il y a de grandes chances que ce soit mon dernier Roland-Garros. Mais je ne dirais pas que je suis certain à 100% que ce soit le dernier. (…) Je vais mieux qu'il y a un mois. Donc, d'une certaine façon, je ne veux pas fermer la porte à 100%», a confié l’Espagnol.

Et pour son retour dans la capitale, après avoir dû renoncer l’année dernière, Rafael Nadal est conscient de la tâche qui l’attend face à Alexander Zverev. «Sur le papier, ce n’est pas le meilleur tirage. C’est même un des pires tirages. Je joue contre l'un des adversaires les plus coriaces qui arrive ici en ayant remporté le dernier tournoi et c’est un Masters 1000 (à Rome)», a-t-il concédé.

Rafael Nadal fera son entrée sur le court central en 3e rotation, après les rencontres du tableau féminin entre Sachia Vickery et Ons Jabeur (n°8), puis entre la double tenante du titre Iga Swiatek (n°1) et Leolia Jeanjean. A lui de faire en sorte que ce ne soit pas pour la dernière fois.

Lundi 27 mai

A suivre en direct et en intégralité pas avant 15h (3e rotation) sur France 2