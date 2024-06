Roland-Garros 2024 : combien Carlos Alcaraz va-t-il toucher après son premier sacre ?

Vainqueur de Roland-Garros pour la première fois de sa carrière, après avoir battu Alexander Zverev, Carlos Alcaraz va toucher un chèque de plus de 2 millions d’euros.

La Coupe des Mousquetaires et une jolie prime. Au terme du somptueuse finale, Carlos Alcaraz a remporté, ce dimanche, Roland-Garros pour la première fois de sa carrière. Après 4h19 de jeu, l’Espagnol a battu l’Allemand Alexander Zverev en cinq sets (6-3, 2-6, 5-7, 6-1, 6-2) pour décrocher son 3e titre en Grand Chelem après l’US Open en 2022 et à Wimbledon l’année dernière.

Et en plus d’être devenu le plus jeune joueur de l’ère Open à décrocher un titre en Majeur sur toutes les surfaces (dur, gazon et terre), il va empocher un très beau chèque. Avec ce sacre sur la terre battue parisienne, il va percevoir 2,4 millions d’euros. Une somme identique à celle qui sera touchée par la Polonaise Iga Swiatek, couronnée, la veille, pour la 3e année consécutive après sa victoire contre l’Italienne Jasmine Paolini (6-2, 6-1).

De son côté, Alexander Zverev, toujours en quête de son premier titre en Grand Chelem, se consolera avec une prime de 1,2 million d’euros. Pour cette édition 2024, le prize-money avait été revu à la hausse de 7% par rapport à 2023 avec 53,5 millions d’euros à se partager au total pour l’ensemble des participants. Et à noter que les primes étaient identiques pour les hommes et les femmes.

PRIZE-MONEY DES SIMPLES MESSIEURS ET DAMES EN 2024

Vainqueur : 2,4 millions d’euros

Finaliste : 1,2 million d’euros

1/2 finale : 650.000 euros

1/4 finale : 415.000 euros

1/8e finale : 250.000 euros

3e tour : 158.000 euros

2e tour : 110.000 euros

1er tour : 73.000 euros