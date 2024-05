Rallye : un pilote décède dans une course organisée dans l’Aisne après une sortie de route

Un pilote âgé de 37 est décédé, ce dimanche, lors de la 3e édition du rallye des Boucles capelloises, organisé dans l’Aisne, après une sortie de route.

Le sport automobile est en deuil. Stan Schwab, pilote âgé de 37 ans, est décédé, ce dimanche, lors de la 3e édition du rallye des Boucles capelloises, organisé dans le nord de l’Aisne. Il était en 2e position, à six secondes de leader, lorsqu’il a perdu le contrôle de sa voiture à la réception d’une bosse et a été victime d’une sortie de route «dans l’épreuve chronométrée n°3».

Une cinquantine de rallyes à son actif

«L’auto a quitté la route à la réception d’une bosse, et a terminé sa course sur le bas-côté, a indiqué la Ligue du sport automobile des Hauts-de-France. L’accident a eu lieu à 14h43 sur le territoire de la commune d’Erloy, entre la Capelle et Vervins. La course a été aussitôt interrompue». Et elle n’a pas repris.

Si les secours sont rapidement intervenus sur les lieux, le pilote n’a pu être réanimé et est décédé sur place. Son copolite n’a lui pas été blessé mais il a été évacué à l’hôpital pour effectuer des examens, a précisé France-Bleu.

Restaurateur en région parisienne, Stan Schwab était un pilote expérimenté avec à son actif «une cinquantaine de rallyes dont plusieurs manches du Championnat de France depuis 2017».