UFC : Ciryl Gane annonce la date de son retour dans l’octogone

Absent des octogones de l’UFC depuis septembre 2023, Ciryl Gane a confié, ce dimanche, en marge du Grand Prix de Formule 1 de Monaco, qu’il allait effectuer son retour à la rentrée.

Le «Bon Gamin» donne de ses nouvelles. Présent, dimanche, lors de la victoire de Charles Leclerc au Grand Prix de Monaco, Ciryl Gane a affirmé qu’il fera son retour à la compétition lors de l’UFC Paris le 28 septembre.

Interpellé par un fan aux abords du circuit monégasque, le Français de 34 ans, qui reste sur une victoire par TKO sur le Moldave Serghei Spivak dans la capitale en septembre dernier, a donné des informations sur ce futur come-back. «Septembre. UFC Paris ouais. (contre qui ?) On ne sait pas encore», a indiqué le natif de la Roche-sur-Yon.

Lors du GP de Monaco, Ciryl Gane a annoncé à un fan sa présence à l’UFC Paris en Septembre !





Son adversaire devrait être connu début juillet. Il ne s’agira pas de Tom Aspinall, champion intérimaire de la catégorie et qui doit affronter Curtis Blaydes le 27 juillet à l’UFC 304. Jon Jones, champion en titre, et Stipe Miocic doivent eux s’affronter en fin d’année. Et les autres «gros» de la catégorie (Sergei Pavlovich, Alexander Volkov, Jailton Almeida) combattent également prochainement.

Classé n°2 des poids lourds, Ciryl Gane avait été battu deux fois lors de ses deux tentatives pour décrocher la ceinture de la catégorie par Francis Ngannou en janvier 2022 puis Jon Jones en mars 2023.