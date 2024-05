Athlétisme : l’ancien champion olympique du saut à la perche suspendu pour dopage et privé des JO 2024

Champion olympique du saut à la perche à Rio en 2016, le Brésilien Thiago Braz a été suspendu après un contrôle antidopage positif, effectué l’été dernier, et ne pourra donc pas participer aux JO 2024 à Paris.

Il ne pourra pas prétendre à une nouvelle médaille d’or. Champion olympique du saut à la perche à Rio en 2016 et médaillé de bronze à Tokyo en 2021, Thiago Braz a écopé, ce mardi, d’une suspension de 16 mois infligée par l’Unité d’intégrité de l’athlétisme (AIU) après un contrôle antidopage. Âgé de 30 ans, le Brésilien avait été contrôlé positif à l’ostérine, qui est un produit généralement utilisé pour accroître sa masse musculaire, lors du meeting de Stockholm, organisé le 2 juillet dernier.

Avec cette sanction, Thiago Braz, qui était suspendu à titre provisoire depuis le 28 juillet dernier, ne pourra pas participer aux JO 2024 à Paris et sera autorisé à reprendre la compétition qu’à partir du 27 novembre prochain. Il a néanmoins décidé de faire appel de sa suspension devant le Tribunal arbitral du sport dans l’espoir de voir sa sanction être réduite. De son côté, l’AIU n’exclut pas de faire également appel pour obtenir une suspension plus longue encore.

Car l’instance antidopage avait requis quatre ans de suspension contre l’athlète, qui a clamé son innocence évoquant une contamination via des compléments alimentaires, mais le tribunal disciplinaire de l'AIU (une instance indépendante) a estimé que Thiago Braz avait suivi les recommandations de son équipe médicale et a donc décidé d’une suspension plus courte.