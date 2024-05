Surf - Johanne Defay : «J’ai vraiment envie de performer lors des JO 2024»

La surfeuse française Johanne Defay, n°2 mondiale, qui participera aux Jeux olympiques de Paris 2024 lors de l’épreuve à Tahiti, s’est confiée à CNEWS lors d’un événement organisé il y a quelques jours par Samsung.

Elle a hâte d’y être. Ambassadrice de la Team Samsung, Johanne Defay était présente il y a quelques semaines pour l’inauguration de l'Olympic rendez-vous @ Samsung | Champs-Elysees 125, un showcase éphémère. L’occasion pour la surfeuse réunionnaise aux grandes ambitions de se confier à l’approche des Jeux olympiques 2024.

Que représentent les Jeux olympiques pour vous ?

Les JO, pour moi comme tous les gens en général, c’est la compétition de sports la plus reconnue au monde et de l’histoire. C’est la plus grandiose, la plus énorme, la plus spectaculaire. C’est une compétition magique. Personnellement, au sein de ma carrière, ça représente un objectif de long terme. En surf, on est souvent sur du court terme. Chaque année, nous devons faire quelque chose… Là, d’avoir quatre années pour se préparer, c’est vraiment quelque chose de spécial. Et j’ai vraiment envie de performer sur cet événement spécial.

Vous allez concourir sur une vague que tous les surfeurs affectionnent en plus…

Oui, la vague de Teahupoo (située sur la presqu’île du Sud de Tahiti, ndlr) est mythique. C’est un spot très particulier. C’est assez nouveau pour les femmes de surfer là-bas en tout cas, en compétition. C’est une vague qui est magnifique. Clairement, elle est hypnotique. Après, c’est une vague qui est très difficile et dangereuse. On est super content de pouvoir montrer notre sport dans cet endroit magnifique.

Quel sera votre objectif aux JO 2024 ?

Mon objectif, c’est de remporter une médaille. Et évidemment, celle en or si je peux choisir.

Qu’est-ce que l’on ressent sur une planche de surf ?

Les sensations que l’on peut avoir, c’est tout d’abord une sensation de vitesse et un peu de flow. On ne peut pas penser à autre chose. C‘est une connexion avec l’océan qui est hyper particulière.

Vous faites partie de la Team Samsung. C’est important d’avoir ce soutien ?

Samsung soutient les athlètes pour leur rêve, à savoir aller chercher une médaille aux Jeux olympiques. C’est toujours bien de voir que les marques suivent les athlètes et les aident au quotidien. Ce qui est bien avec les événements de la marque comme cette ouverture de showroom éphémère, c’est que l’on peut croiser d’autres athlètes et échanger (Ugo Didier, nageur paralympique était également présent).

