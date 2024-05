Kylian Mbappé : l’incroyable villa à 11 millions d’euros achetée par l’attaquant français à Madrid

En partance pour le Real Madrid, Kylian Mbappé aurait déjà fait l’acquisition d’une villa dans la capitale espagnole. Le bien, ayant appartenu à Gareth Bale, a été vendu à 11 millions d’euros.

Plus les jours passent et plus Kylian Mbappé se rapprochent du Real Madrid. Si l’attaquant français, en fin de contrat avec le PSG, a disputé son dernier match avec le club parisien, samedi, lors de la victoire en finale de la Coupe de France contre Lyon (2-1), il n’a toujours pas annoncé le nom de sa future équipe. Mais il ne fait quasiment plus aucun doute qu’il va bien rejoindre la formation espagnole dans un avenir très proche.

Une superficie totale de 1.200m2

Tout serait déjà finalisé entre les deux parties et il ne manquerait plus que l’annonce officielle de sa signature, qui pourrait avoir lieu après la finale de la Ligue des champions, ce samedi, entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund. Et dernière preuve en date d’une arrivée imminente, le capitaine des Bleus a déjà fait l’acquisition d’une villa dans la capitale espagnole, selon le site Okdario.

Cette maison se situe dans l’un des quartiers les plus huppés et sécurisés de Madrid. «La Finca» est d’ailleurs très appréciée par les joueurs madrilènes comme Luka Modric et Toni Kroos ou encore Raul, Karim Benzema, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos, qui y ont résidé lorsqu’ils évoluaient au Real Madrid.

C’était également le cas de Gareth Bale. La nouvelle demeure de Kylian Mbappé a d’ailleurs appartenu à l’ancien Gallois, qui a quitté le Real Madrid il y a deux ans, mais aussi au Brésilien Kaka. Et elle dispose de sérieux atouts qui semblent avoir séduit l’ancien monégasque.

@Solar Pix

D’une superficie totale de 1.200m2 et située à environ une demi-heure du centre d’entraînement du Real Madrid, elle est notamment dotée de sept chambres, onze salles de bains, plusieurs terrasses, un espace pour jouer au golf, une salle cinéma, une immense salle de réception, une salle de sport ainsi qu’un garage pouvant accueillir jusqu’à six voitures.

Alors que le prix de vente était de 13 millions d’euros, la transaction a finalement été bouclée pour 11 millions d’euros. Pour le plus grand bonheur de Kylian Mbappé qui devrait s’installer dans son nouveau cocon après l’Euro 2024 avec l’équipe de France.