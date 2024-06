«Libéré et soulagé» : son transfert au Real Madrid, sa saison au PSG, l’Euro 2024… Ce qu’il faut retenir de la conférence de presse de Kylian Mbappé

Ce mardi, au lendemain de l’officialisation de son transfert au Real Madrid, Kylian Mbappé s’est présenté en conférence de presse avant Frane-Luxembourg ce mercredi. Il est notamment revenu sur son transfert au Real Madrid et a évoqué l’Euro 2024 et sa dernière saison au PSG.

son arrivée au Real Madrid

Évidemment, au lendemain de son transfert, Kylian Mbappé était attendu. Et il n’a pas trainé pour parler de son nouveau club. «C'est un immense plaisir, un rêve qui se réalise. C'est beaucoup d'émotions. Je suis très content, libéré, soulagé et extrêmement fier. C'est le club où j'ai toujours rêvé d'être donc un grand merci. J'ai beaucoup d'excitation à l'idée d'aller dans ce très grand club, le meilleur du monde. J'arrive avec beaucoup d'humilité et merci aux personnes qui m'ont envoyé des messages et à ceux qui ont contribué dans cette opération.» En revanche, pour «protéger la sélection», le capitaine des Bleus a prévenu qu’il ne répondrait pas aux questions sur le Real Madrid.

"C'est un rêve qui se réalise. Je suis très très content, libéré, soulagé"





La première réaction de Kylian Mbappé après l'annonce de sa signature au Real Madrid pic.twitter.com/oUTxxlL4ZU — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 4, 2024

Sa dernière saison au PSG

La dernière saison de Kylian Mbappé a été animée du côté du PSG, marquée par son envie de rejoindre la Casa Blanca. Durant la saison, il a été plusieurs fois mis sur le banc par Luis Enrique et même menacé de ne pas jouer de la saison. Et lors de la conférence de presse, il est revenu sur cette saison particulière. «C’est un grand soulagement, je suis très content, je pense que ça se voit facilement sur le visage. J’ai beaucoup moins joué en fin de saison et tout le monde sait pourquoi. C'est comme ça, il faut s’adapter quand on est joueur de haut niveau. J’essaye de retrouver la meilleure forme possible, je veux aider l’équipe de France et essayer de rentrer avec la coupe à la maison.»

En revanche, malgré tout cela, il considère avoir réalisé «la meilleure saison» de sa carrière. «Je pense que j'ai attaqué cette saison avec une ambition différente, avec des exigences différentes car j'ai toujours pensé que je n'allais pas jouer. Dès que j'ai joué, c'était déjà une saison réussie. Même si j'ai eu de meilleures saisons, c'était la plus difficile à jouer et j'ai une fierté de l'avoir jouée. Techniquement, elle est peut-être un peu moins bonne que mes standards mais quand je vois tout ce que j'ai dû subir, je suis content et je pense que c'est la meilleure saison de ma carrière.»

Menacé de ne pas jouer de la saison au PSG, l’attaquant français a tout de même tenu à remercier Luis Enrique et Luis Campos. «On m’a parlé violemment. Luis Enrique et Luis Campos m’ont sauvé. Je n'aurais pas remis un pied sur le terrain sans eux. C'est la vérité c'est pour ça que j'ai toujours eu cette reconnaissance par rapport au coach et au directeur sportif.»

"Luis Enrique et Luis Campos m'ont sauvé"





Kylian Mbappé revient sur sa situation délicate en début de saison au PSG pic.twitter.com/hVyASm8XyT — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 4, 2024

Mais ce n’est pas pour autant que la star française n’était pas heureuse, comme il l’a souligné. «Au PSG je n'étais pas malheureux, cela serait cracher dans la soupe et au visage des gens qui m'ont défendu, j'ai toujours été heureux. Mais des choses et des gens me rendaient malheureux.»

L’objectif Euro 2024

Et maintenant que son transfert est acté, Kylian Mbappé peut pleinement se concentrer sur l’Euro et l’équipe de France. «J'ai toujours eu la volonté de briller en Bleu. J'ai toujours voulu faire du mieux possible en sélection. Cela continuera comme ça, l'envie est toujours au maximum, je donne tout en sélection. J'ai toujours eu cette ambition de tout donner et d'essayer de marquer l'histoire du foot français.»

Et pour cela, Kylian Mbappé compte bien apprendre de ses erreurs, notamment l’Euro 2021. «J'ai pris une baffe à l'Euro 2021 avec une compétition ratée. Cela m'a servi pour la Coupe du monde ensuite. Mais l'Euro 2021 est la compétition où j'ai le plus appris, c'est ma grosse tache noire en sélection. J'ai cet état d'esprit revanchard. C'est excitant et c'est un challenge individuel et collectif. Je pense que les gens sont impatients.»

L’attaquant français considère même cette compétition plus compliquée que la Coupe du monde. «C'est très très difficile dès les poules. C’est une compétition qu’on n’a pas gagnée depuis 24 ans et c’est énorme. Mais on ne se met pas de pression supplémentaire. On continue de se préparer pour la phase de poule afin d'y performer.»