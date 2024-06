Kylian Mbappé : quand la présentation de l’attaquant français au Real Madrid aura-t-elle lieu ?

En fin de contrat avec le PSG, où il a évolué pendant sept saisons, Kylian Mbappé s’est officiellement engagé pour les cinq prochaines saisons avec le Real Madrid, soit jusqu’en juin 2029.

Kylian Mbappé est enfin un joueur du Real Madrid. Après des mois, voire des années d’attente, l’attaquant français s’est engagé avec le club madrilène jusqu’en juin 2029. Et sa signature tant attendue a suscité un énorme engouement de l’autre côté des Pyrénées, notamment auprès des supporters madrilènes. Mais ils vont devoir être encore un peu patient avant de voir le désormais ancien parisien sous ses nouvelles couleurs. Car sa présentation n’est pas prévue pour tout de suite.

Actuellement en Allemagne pour disputer l’Euro 2024 avec l’équipe de France, il devrait être présenté le 16 juillet prochain, soit deux jours après la finale de la compétition programmée le 14 juillet à Berlin. Et la cérémonie promet d'être à la hauteur de l'événement. Le Real Madrid aurait en effet prévu un spectacle grandiose pour l’arrivée du prodige de Bondy.

Sa présentation aura lieu au Santiago Bernabeu, qui devrait faire évidemment le plein avec plus de 80.000 supporters attendus dans les tribunes. Il devrait même y avoir de milliers de déçus, qui ne pourront pas entrer dans l’antre madrilène. Et le club espagnol préparerait un show unique avec notamment une vidéo de ses plus belles actions ainsi qu’un impressionnant spectacle pyrotechnique. D’autres surprises sont attendues pour l’occasion, qui marquera le point de départ du nouveau chapitre de sa carrière. Il ne restera plus qu’à Kylian Mbappé d’écrire l’histoire comme il l’a souvent fait depuis ses débuts.