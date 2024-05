Roland-Garros 2024 : éliminée au 1er tour, Alizé Cornet met un terme à sa carrière

Battue dès le 1er tour de Roland-Garros, ce mardi, par la Chinoise Zheng Qinwen, Alizé Cornet (34 ans) a mis un terme à sa carrière comme elle l’avait annoncé il y a quelques semaines.

Elle a tout tenté pour repousser ce moment, sauvant trois balles de match. Mais la carrière d’Alizé Cornet (34 ans) a pris fin, ce mardi, après sa défaite au 1er tour de Roland-Garros contre la Chinoise Zheng Qinwen (6-2, 6-1). C’est une page longue de 20 ans qui se tourne pour la Française, qui quitte le monde du tennis avec six titres en simple à son palmarès (3 en double).

72 participations en Grand-Chelem.



20 Roland-Garros.



6 titres en simple. 3 titres en double. 1 victoire en Billie Jean King Cup.



Tu as écrit l’une des plus belles pages du tennis français.



Bravo pour cette carrière. Bravo pour ta longévité.



Place à la suite #RolandGarros pic.twitter.com/iU2up5tgQM — Roland-Garros (@rolandgarros) May 28, 2024

Alors qu’elle a atteint le 11e rang mondial au meilleur de sa carrière (en 2009), elle a marqué le tennis par sa longévité avec un impressionnant record de 69 tournois du Grand Chelem joués d’affilée (72 au total). Une série commencée en 2007 à l’Open d’Australie, où elle avait atteint les quarts de finale en 2022 (sa meilleure performance), et qui s’est achevée sur la terre battue de Roland-Garros.

«J’ai eu une chance inouïe de vivre cette vie. (...) Je suis super fier de moi et super fier de ce que j’ai accompli. J’aurais voulu faire plus, comme toujours (…) mais j’ai tout donné à mon sport. Ça a demandé beaucoup d’efforts, pas mal de sacrifices, beaucoup de travail et de remise en question, et il y a eu beaucoup de hauts et de bas, mais quelle aventure !», a-t-elle confié après avoir reçu un très bel hommage.

#RolandGarros | "J'ai tout donné à mon sport"





L'émotion est énorme pour Alizé Cornet qui tire sa révérence.





Suivez le direct : https://t.co/iYqA3g3SHM pic.twitter.com/VGMyZ7n5GT — francetvsport (@francetvsport) May 28, 2024

Et c’est sous les acclamations et non sans une certaine émotion qu’elle a quitté le court Philippe-Chatrier. Avant d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie, elle qui a déjà écrit deux livres.