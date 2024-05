Roland-Garros 2024 : Stefanos Tsitsipas va disputer le double mixte avec sa petite amie Paula Badosa

Qualifié pour le 2e tour de Roland-Garros en simple, où il sera opposé à l’Allemand Daniel Altmaier, Stefanos Tsitsipas, n°9 mondial, va disputer le double mixte avec sa compagne Paula Badosa.

En couple à la ville. Mais aussi sur les courts. Qualifié pour le 2e tour de Roland-Garros, après avoir sorti le Hongrois Marton Fucsovics, Stefanos Tsitsipas va également participer au double mixte du Grand Chelem parisien. Et pas avec n’importe qui. Le Grec, qui a demandé une wild-card, va faire équipe avec sa compagne Paulo Badosa, qui est également engagée dans le tableau féminin. C’est la première fois que les deux tourtereaux disputeront un tournoi ensemble. Et pour leur entrée en lice, ils seront opposés à la Japonaise Ena Shibahara et l’Américain Nathaniel Lammons.

Cette participation pourrait leur permettre de consolider leur couple qui a connu quelques atermoiements ces derniers temps. Très populaires sur les réseaux sociaux, Stefanos Tsitsipas et Paula Badosa avaient annoncé leur rupture il y a une quinzaine de jours. Mais le Grec et l’Espagnole se sont finalement rabibochés juste avant ces Internationaux de France à Paris, capitale de l’amour.

«J’ai réalisé que ma relation avec Paula est complètement différente de toutes celles que j’ai connues par le passé, j’ai le sentiment que c’est mon âme sœur et on se comprend. Ça donne plus de valeur à tout ce que je fais et je la veux à mes côtés aussi souvent que possible», a confié, au média grec Sports DNA, le n°9 mondial, qui affrontera l’Allemand Daniel Altmaier pour tenter de rallier le 3e tour. De son côté, Paulo Badosa doit affronter Katie Boulter pour ses débuts sur la terre battue parisienne.