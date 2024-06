Boxe : le combat entre Mike Tyson et Jake Paul reporté pour raison médicale

Le combat de boxe entre le créateur de contenu Jake Paul et l'ancien boxeur Mike Tyson a été reporté à une date ultérieure en raison de problèmes de santé survenus du côté de l'ancien champion du monde de boxe.

Il faudra encore s’armer de patience avant de voir Jake Paul et Mike Tyson s’affronter sur un ring de boxe. Netflix, diffuseur du combat initialement prévu le 20 juillet, a annoncé ce vendredi que l’affrontement était reporté à une date ultérieure.

«Malheureusement, Jake Paul et Mike Tyson ne s'affronteront pas le 20 juillet comme prévu. La récente poussée d'ulcère de Tyson a limité sa capacité à s'entraîner pleinement au cours des prochaines semaines. Le combat sera reporté à une date ultérieure cette année, quand Mike aura pu reprendre l'entraînement sans limitations et quand les deux combattants pourront avoir le même temps pour se préparer à cet affrontement unique !», a indiqué la plateforme dans son communiqué.

Unfortunately Jake Paul and Mike Tyson will not face-off on July 20 as planned. Tyson’s recent ulcer flare up has limited his ability to train fully for the next few weeks.





The fight will be rescheduled for a date later this year after Mike’s able to resume training with no… pic.twitter.com/fvXg4ccnYE

