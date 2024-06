Ligue des champions : le Real Madrid décroche la 15e coupe aux grandes oreilles de son histoire, un record

Malgré une nette domination du Borussia Dortmund ce samedi à Wembley, le Real Madrid s’en sort en finale de Ligue des champions (0-2) et décroche le 15e titre de son histoire dans la compétition, un record.

Dominer n’est pas gagner. Ce samedi à Wembley, en Angleterre, le Real Madrid a été bousculé par le Borussia Dortmund en finale de Ligue des champions. Mais les hommes de Carlo Ancelotti n’ont pas cédé et ont fait craquer les Allemands en seconde période avec des buts de Dani Carvajal (74e) et Vinicius Júnior (83e). Avec ce succès (0-2), la Casa Blanca décroche la 15e coupe aux grandes oreilles de son histoire, personne ne fait mieux. Mais pour cela, les Madrilènes ont dû batailler longuement.

LE REAL MADRID SOULÈVE LA LIGUE DES CHAMPIONS POUR LA 15ÈME FOIS DE SON HISTOIRE ! #BVBRMA | #UCLFinal pic.twitter.com/5cOfJL3Rb6 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 1, 2024

Courtois, attentif sur sa ligne

Malgré les 18 finales du Real Madrid en Ligue des champions, c’est bien Dortmund qui a pris en main la première période de la rencontre. Lors des 45 premières minutes, les hommes de Carlo Ancelotti ont été dépassés par le rythme et le pressing mis en place par les Allemands. Une stratégie presque payante pour le BVB, mais Thibaut Courtois est resté vigilant sur sa ligne.

Les hostilités ont été lancées dès la 13e minute par Julian Brandt. Mais l’attaquant a vu sa frappe du droit passer tout près du montant, pour le plus grand bonheur du gardien belge de la Casa Blanca. De quoi mettre en jambes les Allemands. Dix minutes plus tard, Niclas Füllkrug est trouvé en profondeur avant de voir son tir heurter le poteau. Heureusement pour le Real Madrid, l’avant-centre était en position de hors-jeu.

Oh la grosse frayeur pour le Real Madrid avec cette frappe de Fullkrug qui s'écrase sur le poteau ! #BVBRMA | #UCLFinal pic.twitter.com/IaVtKLXJ1d — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 1, 2024

Mais lors de cette première période, les Madrilènes ont dû contrôler Karim Adeyemi, bien en jambe dans cette finale. Comme contre le PSG en demi-finale de LDC, l’Allemand a été dans les bons coups et a mis en difficulté la défense du Real Madrid. Sur son côté gauche, il a profité de sa vitesse pour tromper la vigilance des Madrilènes. À la demi-heure de jeu, malgré un bel appel en profondeur, il a vu sa frappe stoppée par Courtois, très sollicité durant la première période. Le portier belge a montré qu’il était bien rentré dans sa finale, notamment sur une frappe de Marcel Sabitzer (41e) qu’il a détournée des deux mains.

Une histoire qui se répète

De retour des vestiaires, le Real Madrid est revenu sur la pelouse avec de meilleures ambitions. À l’image du coup franc de Toni Kroos (49e). Mais le tir du champion du monde allemand est arrêté par le gardien du BVB qui a dû s’employer dans les airs pour détourner la balle en corner. Dans cette seconde période, les Madrilènes proposent un meilleur jeu et ne sont pas loin de surprendre Dortmund. Après avoir bien suivi l’action, Dani Carvajal a vu le ballon revenir sur lui. Mais sa volée du droit est bloquée par Ian Maatsen (57e) juste devant le but.

Bousculés au retour des vestiaires, les Allemands ont tout de même su inquiéter le Real Madrid. Bien trouvé dans la surface de réparation par Adeyemi, Niclas Füllkrug a mis en difficulté Thibaut Courtois avec une tête plongeante (63e). Mais le portier belge était une nouvelle fois impérial sur sa ligne. Et à la fin, c’est toujours le Real Madrid qui gagne. Malmenés, les Madrilènes s’en sont remis aux coups de pied arrêtés pour débloquer la rencontre. Sur un corner de l’éternel Toni Kroos, Carvajal a surpris tout le monde en déviant de la tête le ballon au premier poteau (74e). Il n’en faut pas beaucoup pour le Real.

DANI CARVAJAL OUVRE LE SCORE POUR LE REAL MADRID APRÈS 73 MINUTES DE JEU !! ⚡️#BVBRMA | #UCLFinal pic.twitter.com/ZIJ0Lv3lpj — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) June 1, 2024

Une fois la situation débloquée, les hommes de Carlo Ancelotti ont joué plus librement et ont profité des espaces et des erreurs commises par Dortmund. En fin de rencontre, Bellingham intercepte une mauvaise passe juste devant la surface du Borussia avant de la transmettre à Vinicius. Le Brésilien ne se trompe pas et crucifie le portier adverse. La rencontre est pliée, le Real Madrid est de nouveau titré.