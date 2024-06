«Kylian Mbappé n’est pas un joueur du Real Madrid» : la réponse ferme de Florentino Pérez sur l’arrivée de l’attaquant français

A l’issue du nouveau sacre du Real Madrid en Ligue des champions, samedi soir, Florentin Pérez a été interrogé sur l’arrivée annoncée de Kylian Mbappé dans le club espagnol.

Kylian Mbappé est déjà dans toutes les têtes en Espagne. Ainsi que sur toutes les lèvres. Si bien qu'après le 15e sacre du Real Madrid en Ligue des champions, samedi soir, contre le Borussia Dortmund (0-2), le nom de l’attaquant français, en fin de contrat avec le PSG, est souvent revenu dans les couloirs de Wembley. D’autant que l’annonce de son arrivée dans les rangs du champion d'Europe serait imminente. Interrogé sur le sujet, Florentino Pérez s’est montré ferme et n’a pas souhaité parler du capitaine de l’équipe de France, préférant se focaliser sur la victoire de son équipe malgré l’insistance des journalistes.

Florentino Pérez: “Mbappé? It’s not the night to speak about other players”.





“We still have the whole summer ahead of us to talk about the future of Real Madrid”. pic.twitter.com/3tbY6ZTJlh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2024

«Aujourd’hui, c’est le moment de féliciter tous les joueurs de notre équipe, pas de parler de ceux des autres équipes», a déclaré le président du Real Madrid, dans des propos relayés par AS. Et d’ajouter : «Vous pourrez me poser la question autant de fois que vous le souhaitez mais je ne parle que des joueurs de notre équipe.» Et ce n’est pas le cas de l’ancien monégasque. Du moins pas encore. «Actuellement, Kylian Mbappé n’est pas un joueur du Real Madrid. Vous me poserez la question quand…», a indiqué Florentino Pérez.

Mais ce ne serait plus qu’une question de temps, et même de jours. Alors que Kylian Mbappé est actuellement à Clairefontaine pour préparer l’Euro 2024, l’officialisation de sa signature pourrait intervenir dans les prochaines heures, ce qui pourrait permettre au prodige de Bondy de se libérer d’un poids et de se rendre en Allemagne avec les Bleus avec l’esprit plus apaisé. De quoi aussi permettre aux supporters madrilènes de prolonger les festivités.