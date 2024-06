Football : voici les nouveaux ballons officiels de la Ligue 1 et Ligue 2

Ce mardi, la Ligue de football professionnel et Kipsta ont dévoilé les ballons de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison 2024-2025.

Il y aura du nouveau sur les terrains de football français pour la prochaine saison. Après le changement de nom, qui devient Ligue 1 McDonald’s, le changement de logo et la fin du trophée Hexagoal, la Ligue 1 connaît désormais ses nouveaux ballons pour la saison 2024/2025, dévoilés ce mardi par la LFP. Et pour la troisième année consécutive, c’est la marque Kipsta de l’enseigne Décathlon qui a élaboré les ballons Ligue 1 et Ligue 2 de la saison prochaine.

«Éclairs de génie»

Pour la première division, une particularité se distingue pour cette nouvelle saison : les couleurs du drapeau français avec des «éclairs de génie». Par ailleurs, pour rendre hommage aux anciens champions, les noms des équipes ayant remporté le championnat seront également inscrits sur le ballon.

«Le ballon de la Ligue 1 arbore les couleurs Bleu-Blanc-Rouge avec des 'éclairs de génie' pour saluer ces actions, ces gestes, ces faits de jeu où tout bascule soudainement ! Les noms des champions de France, comme un hommage à l’héritage passé, restent annotés sur le ballon officiel de la Ligue 1. Ils sont répartis selon leur zone géographique sur le territoire national», précise la LFP dans son communiqué. En ce qui concerne le ballon de Ligue 2, il sera lui de couleur verte et jaune fluo sur un fond vert pétrole. De plus, les deux ballons vont arborer la nouvelle identité graphique adoptée pour les deux championnats français.

Une meilleure technologie

Pour cette saison 2024/2025, ces ballons ont été co-créés avec des footballeurs amateurs et professionnels des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. «Ils disposent du label FIFA QUALITY PRO», assure la LFP.

Et pour cette prochaine saison, la Ligue de football professionnel assure offrir la meilleure technologie dans les ballons. «La forme des douze panneaux thermocollés a été retravaillée. Cette nouvelle découpe a été étudiée pour accroître encore davantage la stabilité de trajectoire et la restitution de vitesse. Tout cela sans dégrader les autres qualités de ces ballons et en préservant leur excellent niveau de résistance», assure Kipsta. La LFP ainsi que son équipementier précisent que les ballons sont déjà disponibles à l’achat.