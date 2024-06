JO 2024 : pourquoi le double champion du monde français de triathlon a-t-il été écarté ?

Après l’annonce des athlètes retenus pour les JO 2024 de Paris par la Fédération française de triathlon, Vincent Luis a fait part, ce mercredi, de son étonnement de ne pas être sélectionné. Malgré un double titre de champion du monde, il est victime d’une importante concurrence.

Telle une défaite. La Fédération française de triathlon a annoncé, ce mercredi, la liste des athlètes tricolores sélectionnés pour les Jeux olympiques 2024 de Paris. Mais pour Vincent Luis, pourtant double champion du monde en 2019 et 2020, ça a été la douche froide. Le Français ne figure pas parmi les sportifs retenus par la Fédération, qui a préféré faire appel aux services de Dorian Coninx, Léo Bergère et Pierre Le Corre. Après cette désillusion, l’athlète français a exprimé son incompréhension sur les réseaux sociaux et ne semble pas accepter la décision.

«Un choix totalement discrétionnaire et arbitraire»

«Hier, j’ai reçu un appel m’informant que je n’allais pas courir aux JO de Paris. j’ai demandé des justifications sur la manière dont ils étaient arrivés à cette conclusion, mais j’ai reçu des réponses peu claires de la part de ma direction technique. Un choix totalement discrétionnaire et arbitraire», a-t-il dénoncé dans un message posté sur Instagram. Malgré son palmarès bien garni, l’athlète de 34 ans fait face à une forte concurrence et ses deux dernières saisons ont été perturbées par des blessures. Ce qui a poussé la Fédération à placer ses espoirs sur d’autres coureurs.

Vincent Luis a tout de même toujours un espoir de participer à ses quatrièmes Jeux olympiques avec ses récentes performances, 9e place sur le circuit mondial à Yokohama (Japon) et Cagliari (Italie), et surtout la blessure à un bras de Dorian Coninx. Car son compatriote, mais concurrent pour une place aux JO, a été victime d’une double fracture au poignet et au coude au mois de mai dernier. Si Dorian Coninx, champion du monde 2023, a été retenu, il ne peut toujours pas s’entraîner normalement en natation.

«Je n’ai pas beaucoup d’espoir»

Et dans son message publié sur les réseaux sociaux, Vincent Luis n’a pas manqué d'y faire référence. «Des tests médicaux et physiques seront effectués sur l’un des athlètes pour voir s’il sera capable de performer au niveau requis dans quelques semaines. Donc ma situation en ce moment est juste d’attendre de voir si je serai réinséré ou non, pour être honnête, je n’ai pas beaucoup d’espoir», a-t-il reconnu.

Par ailleurs, Vincent Luis en a profité pour rappeler son palmarès dans son message. «J’ai couru 109 courses pour la France, je suis monté sur le podium à 41 reprises et j’en ai gagné 20. Je faisais partie du relais qui a remporté la médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo. J’ai remporté deux médailles d’or, une d’argent et une de bronze aux Championnats du monde. Je suis actuellement classé 7e aux World Triathlon Series», a-t-il détaillé.

Lui qui n’a jamais décroché de médaille olympique en individuel, et dont il reste «trois courses à disputer sous pavillon français» avant de mettre fin à sa carrière, voit son destin être dans les mains de quelqu’un d’autre.