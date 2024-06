Tennis : opéré, Novak Djokovic pourra-t-il participer aux JO 2024 ?

Au lendemain de son forfait pour les quarts de finale de Roland-Garros, Novak Djokovic a pris la décision de se faire opérer à Paris. Une opération qui pourrait le priver de Wimbledon mais surtout des Jeux olympiques 2024.

Une année difficile pour Novak Djokovic. Cela faisait depuis 2018 que le Serbe n'était pas arrivé Porte d'Auteuil sans le moindre trophée dans la saison. Et mardi, en raison d’une lésion du ménisque médial du genou droit, il a dû déclarer forfait pour son quart de finale de Roland-Garros, où il devait affronter le Norvégien Casper Ruud. En étant contraint d’abandonner, il laisse sa place de n°1 mondial à l’Italien Jannik Sinner et il a vu ses chances de décrocher son premier titre en 2024 s'envoler. Et il pourrait ne pas avoir beaucoup d'autres occasions cette année, car le joueur de 37 ans a pris la décision de se faire opérer, ce mercredi, à Paris, selon L'Equipe.

Pas de huitième sacre Wimbledon ?

En optant pour une opération, Novak Djokovic a sûrement fait une croix sur Wimbledon (du 1er au 14 juillet), qu'il a remporté à sept reprises, peut-être pour les JO 2024 de Paris. «Après une telle opération, vous avez d'abord des béquilles, puis vous perdez du muscle. Il lui faudra des semaines, voire des mois, avant d'avoir à nouveau confiance à 100 % dans son genou. C'est une situation très difficile pour Novak Djokovic», a confié son ancien entraîneur Boris Becker sur Eurosport.

Malgré tout, le Serbe espère être présent pour les Jeux olympiques afin de décrocher l’or olympique qui manque à son palmarès. En effet, Novak Djokovic n’a jamais fait mieux que le bronze aux Jeux olympiques, à Pékin en 2008.

Mais avec son opération, son indisponibilité devrait durer trois semaines minimum. Pour connaître sa participation aux JO de Paris, cela dépendra donc de la réaction de son articulation à cette intervention. À 37 ans, Novak Djokovic vient-il de dire adieu au titre olympique, seul grand trophée qu’il manque à son armoire ?