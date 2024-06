PSG : ce que l'on sait des accusations de travail dissimulé contre Keylor Navas

Keylor Navas, en fin de contrat avec le PSG, est accusé de travail dissimulé pendant près de deux ans par un ancien employé, qui a porté plainte.

Une affaire judiciaire avant de quitter Paris ? En fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, Keylor Navas (37 ans) est accusé de travail dissimulé pendant près de deux ans par un ancien employé, a appris, ce mercredi, l’AFP d’une source proche du dossier. Âgé de 35 ans, l’homme a porté plainte contre X.

«Une forme d'esclavagisme moderne»

Alors que le gardien costaricien a rejoint le club de la capitale à l’été 2019, l’ex-employé a travaillé comme assistant au domicile du joueur et de sa famille à partir de mars 2021 sans avoir signé de contrat de travail ou de déclaration préalable à l’embauche, en ne bénéficiant pas de fiches de paie.

Dans sa plainte, déposée au tribunal de Versailles, le plaignant, qui était payé en liquide aux alentours de 3.200 euros par mois, assure s’être vu imposer un volume horaire et des conditions de travail «pour le moins désinvoltes au regard du droit social français».

Il aurait également été forcé de porter une arme à la ceinture pour assurer la «sécurité de la famille» ou encore contraint de dormir «au sein d’une pièce non aérée et humide» située au sous-sol et dans laquelle il confectionnait ses repas.

«Nous attendons de l’autorité judiciaire qu’elle se saisisse de cette affaire qui s’apparente à une forme d’esclavagisme moderne qui devra être sanctionnée», ont confié ses avocats, Yassine Yakouti et Lola Dubois, à l’AFP. Keylor Navas pourrait donc être amené à rendre des comptes.