Transferts : Kvaratskhelia, Leao, Osimhen, Silva, Martinez… Qui pour remplacer Kylian Mbappé au PSG ?

Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG va devoir trouver un remplacer à son ancien numéro 7 pour renforcer son attaque. Ce qui ne sera pas une tâche aisée.

Une mission loin d’être simple. Avec le départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, le PSG est désormais en quête d’un remplaçant pour lui succéder sur le front de l’attaque parisienne. Et les dirigeants du club de la capitale n’ont pas attendu l’épilogue de ce long feuilleton pour entamer leur recherche. Ils travaillent activement depuis plusieurs semaines pour trouver la perle rare, même s’il sera quasiment impossible de trouver un joueur doté du même talent que leur ancien numéro 7.

Khvicha Kvaratskhelia comme priorité

Et ils ont coché plusieurs noms sur leur liste avec Khvicha Kvaratskhelia, érigé en priorité par Luis Enrique. Le Géorgien, auteur de 11 buts et 9 passes décisives en 45 matchs avec Naples cette saison, a séduit l’entraîneur espagnol par ses qualités et aurait déjà donné son accord pour rejoindre Paris. Mais le club italien se montrerait très gourmand pour laisser partir son ailier et réclamerait 100 millions d’euros. Une somme jugée beaucoup trop élevée par le champion de France, qui a évalué le joueur à 60 millions d’euros. Mais les négociations pourraient permettre de trouver un terrain d’entente entre les deux parties.

Khvicha Kvaratskhelia n’est pas le seul joueur de Naples suivi par le PSG. Le club parisien a également un œil sur Victor Osimhen. Mais le prix réclamé par la formation napolitaine (aux alentours de 150 millions d’euros) a freiné les ardeurs parisiennes et les discussions auraient été stoppées. Paris a d’autres pistes en Italie avec l’Argentin Lautaro Martinez (Inter Milan) et Rafael Leao (AC Milan). Si ces deux dossiers ne sont pas très avancés, ils pourraient être réactivés.

Les dirigeants parisiens, le directeur sportif Luis Campos en tête, ont aussi toujours un intérêt très prononcé pour Bernardo Silva. Déjà courtisé l’été dernier, l’international portugais était finalement resté à Manchester City. Mais il semble décidé à quitter le club anglais et le PSG serait déterminé à rapatrier l’ancien monégasque dans le championnat de France. En cas d’échec, ils pourraient se tourner vers Rayan Cherki (Lyon), mais surtout Maghnes Akliouche. Le Bleuet a brillé cette saison avec Monaco et a tapé dans l’œil du club parisien. Et il pourrait reproduire le même schéma que Kylian Mbappé en passant de Monaco à Paris.