Formule 1 : voici les nouvelles règles pour le championnat du monde 2026

La Fédération internationale de l’automobile a dévoilé, ce jeudi, les nouvelles règles pour le championnat du monde de Formule 1 2026.

Il va y avoir du changement. La FIA a présenté, ce jeudi, le règlement concernant les monoplaces de Formule 1 à partir de la saison 2026. Quelques nouveautés qui devraient apporter beaucoup de sang neuf en course.

Des maquettes ont été présentées à Montréal, en amont du Grand Prix du Canada qui a lieu ce week-end. Ces règlements doivent être officiellement ratifiés par le Conseil mondial du sport automobile le 28 juin.

La FIA a présenté aujourd’hui le règlement concernant les F1 à partir de la saison 2026





Beaucoup de détails, voici quelques points à retenir :



Puissance de la partie électrique du moteur multipliée par 3



Voitures plus légères et petites



Essence 100% renouvelable



«Aujourd’hui, la FIA définit un avenir extrêmement excitant pour le sommet du sport automobile avec le lancement d’un nouvel ensemble complet de règlements pour le Championnat du monde de Formule 1 2026 et au-delà, a confié Mohammed Ben Sulayem, président de la FIA. En collaboration avec nos partenaires de la Formule 1 et avec l’aide des 10 équipes du sport et de toutes les parties prenantes, il s’agit d’une révision unique qui permettra à notre premier championnat d’être encore plus pertinent par rapport à ce qui se passe dans le monde.»

Les principales évolutions

- Des monoplaces plus légères et petites (30 kg plus légères que les actuelles)

- La puissance de la partie électrique du moteur multipliée par 3

- Les monoplaces de 2026 fonctionneront avec un carburant 100 % durable

- La fin du DRS qui sera remplacé par des avants et arrières actifs

- Une sécurité améliorée avec des structures plus solides

- Possibilités de dépassement amplifiées grâce au nouveau mode de dépassement manuel permettant un déploiement de puissance électrique plus important pour la voiture qui suit