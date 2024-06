Formule 1 : Sergio Pérez finalement prolongé par Red Bull

En fin de contrat et annoncé sur le départ, le pilote mexicain Sergio Pérez a finalement prolongé de deux ans avec l’écurie Red Bull, soit jusqu’en 2026.

Ils vont poursuivre leur route ensemble. En fin de contrat à l’issue de la saison et annoncé sur le départ, Sergio Pérez (34 ans) a finalement rempilé avec Red Bull. Arrivé en 2021, le pilote mexicain a prolongé pour deux saisons supplémentaires avec l’écurie autrichienne, soit jusqu’en 2026. Malgré ses résultats en dents de scie, alors qu’il occupe seulement la 5e place du championnat du monde de Formule 1 avec 60 points de retard sur son coéquipier Max Verstappen, il a conservé la confiance de ses dirigeants, qui ont choisi de miser sur la stabilité.

¡Vamos Checo!





We are pleased to announce @SChecoPerez has signed a two-year extension to his existing contract





Nos complace anunciar que @SChecoPerez ha firmado una extensión de dos años a su contrato actual #F1 #RedBullRacing #ChecoPerez — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) June 4, 2024

«La continuité et la stabilité sont importantes pour l'équipe, et Checo et Max constituent un partenariat fructueux et solide, qui a assuré le premier doublé de l'équipe au championnat des pilotes l'année dernière. Checo a connu un excellent début de saison 2024 avec des deuxièmes places à Bahreïn, en Arabie saoudite et au Japon, puis un podium en Chine. Les dernières courses ont été plus compliquées. Le niveau se resserre sur la grille, mais nous avons confiance en Checo», a confié le patron de l’équipe Christian Horner.

«Je suis très heureux de rester ici pour continuer notre parcours ensemble et contribuer à la grande histoire de cette équipe pour deux ans de plus. Faire partie de cette équipe est un immense challenge, que j’adore», a déclaré, de son côté, Sergio Pérez.

Il tentera de rendre la confiance qui lui a été accordée, dès ce week-end, lors du Grand du Canada, remporté ces deux dernières années par Max Verstappen. Et pourquoi pas décrocher la 6e victoire de sa carrière avec Red Bul. La première depuis plus d’un an en Azerbaïdjan (30 avril 2023).