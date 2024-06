Championnats d'Europe d'athlétisme : Alexis Miellet décroche l'or devant un autre Français, Djilali Bedrani

Grâce à une première et une deuxième place, Alexis Miellet et Djilali Bedrani ont permis à la France de rayonner lors des Championnats d'Europe d'athlétisme ce lundi.

Doublé français au bout du 3.000 m steeple aux Championnats d'Europe d'athlétisme : Alexis Miellet, nouveau venu dans la spécialité, a décroché la médaille d'or devant Djilali Bedrani, lundi soir à Rome. Miellet et Bedrani, respectivement âgés de 29 et de 30 ans, s'offrent chacun leur première médaille internationale et apportent à l'équipe de France ses septième et huitième médailles de la compétition européenne, à moins de deux mois des Jeux olympiques de Paris.

Un troisième français classé en sixième position

Miellet s'est imposé en 8'14"01, record personnel, devant Bedrani (8'14"36) et l'Allemand Karl Bebendorf (8'14"41). Pour le néo-champion d'Europe, l'histoire est à peine croyable : le Dijonnais, venu du 1.500m et du cross, court en 2024 ses premiers 3.000 steeple. Les deux qu'il a disputés sur la piste bleue du stade olympique romain ne sont que ses quatrième et cinquième.

Même s'il découvre la spécialité, Miellet y a déjà réussi les mimima olympiques fin mai à Marseille, en 8'14'71. Son record personnel jusqu'à la finale européenne de lundi soir. Sur piste, il n'avait plus été sélectionné en équipe de France depuis les Jeux olympiques de Tokyo en 2021 : il y avait été éliminé dès les séries du 1.500m.

Déjà finaliste mondial en 2019 (5e) et finaliste européen en 2022 (8e) du 3.000m steeple, Bedrani s'offre, comme Miellet, son premier podium international. Il a également couru les minima olympiques, comme un troisième Français non sélectionné pour le rendez-vous européen, Louis Gilavert.

Même s'il s'agit de l'échelon européen et non de l'échelon mondial, les Bleus de l'athlétisme retrouvent des couleurs dans la capitale italienne, dans la dernière ligne droite avant les JO de Paris. Avec cette double victoire, le compteur de médailles de l'équipe de France en affiche désormais quatre en or, après Cyréna Samba-Mayela sur 100m haies, Alice Finot sur 3.000m steeple et Gabriel Tual sur 800m, deux en argent et deux en bronze. Le troisième Français engagé dans la finale du 3.000 m steeple, Nicolas-Marie Daru, s'est classé sixième (8'19"42).