Euro 2024 : les Bleus pourront-ils voter lors des élections législatives anticipées ?

S’ils ne sont pas éliminés, les Bleus seront toujours en Allemagne pour l’Euro 2024 lors des élections législatives, qui auront lieu le 30 juin et 7 juillet.

Les Français vont devoir retourner aux urnes. La dissolution de l’Assemblée nationale a précipité la tenue des élections législatives dans l’Hexagone, qui auront lieu le 30 juin et 7 juillet. Soit en plein Euro 2024. Et si tout va bien, l’équipe de France devrait encore être en Allemagne, du moins pour le 1er tour, le dimanche 30. Les Bleus pourraient même jouer le même jour.

Alors qu’ils feront leur entrée dans la compétition contre l’Autriche le 17 juin avant d’affronter les Pays-Bas (21 juin) puis la Pologne (25 juin), ils pourraient être amenés à disputer un éventuel 8e de finale le dimanche 30 juin s’ils terminaient à la 3e place du groupe D. Ce qui ne devrait pas empêcher les hommes de Didier Deschamps de voter depuis l’Allemagne. Comme pour les élections européennes, qui se sont tenues le jour du match de préparation contre le Canada à Bordeaux (0-0), ils pourront voter par procuration s’ils sont inscrits sur les listes électorales.

Un processus avait spécialement été mis en place par la FFF pour permettre aux vice-champions du monde d’accomplir leur devoir de citoyen et montrer l’exemple en tant que joueur de l’équipe de France. Ce même dispositif devrait être reconduit le 30 juin, mais aussi le 7 juillet. Si Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont qualifiés pour les demi-finales (9 et 10 juillet)…