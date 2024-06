Euro 2024 : découvrez la photo officielle de l’équipe de France

Une tradition bien respectée. Les Bleus ont profité du soleil parisien pour prendre la photo officielle du groupe retenu pour l’Euro 2024. Le cliché, pris sur l’un des terrains de Clairefontaine, a été publié ce samedi.

Un soleil qui arrive à temps pour l’équipe de France. Comme le veut la tradition avant chaque grande compétition internationale, les Bleus ont posé pour la fameuse photo de groupe. Contrairement à la Coupe du monde 2022 où le cliché avait été pris en intérieur, celui pour l’Euro 2024 s’est passé en extérieur. À moins d’une semaine du début de la compétition (14 juin-14 juillet), les 25 Bleus retenus par Didier Deschamps, qui a confirmé vendredi à l’UEFA sa liste annoncée mi-mai, ont posé tout sourire avec l’équipe technique sur l’un des terrains de Clairefontaine.

Comme le veut aussi la tradition, Didier Deschamps a pris place au premier rang et au centre. Sur la photo, le sélectionneur est entouré de son capitaine, Kylian Mbappé, et de son vice-capitaine, Antoine Griezmann.

La des Bleus pour l ! #BleuCollectif pic.twitter.com/Y6lGvOYpTZ — Equipe de France (@equipedefrance) June 8, 2024

Vers un troisième Euro ?

Maintenant que la liste des 25 joueurs a été officiellement validée par DD et que les numéros des Bleus durant la compétition ont été dévoilés, l’équipe de France peut pleinement se concentrer pour l’Euro. Une préparation qui a bien débuté à Metz mercredi contre le Luxembourg (3-0) et qui prend fin dimanche soir à Bordeaux face au Canada (21h15).

En Allemagne, les Bleus voudront faire oublier la désillusion de 2021, éliminés par la Suisse en huitième de finale alors qu’ils menaient de deux buts à dix minutes de la fin. Mais l’équipe de France veut surtout aller décrocher un troisième titre européen, qui lui échappe depuis 2000 et sa victoire au but en or contre l’Italie. Pour ce faire, la France devra bien démarrer l’Euro contre l’Autriche à Düsseldorf le 17 juin prochain (21 heures).

Après leur premier match, les Bleus iront à Leipzig le 23 juin (21 heures) défier les Pays-Bas, vainqueurs 4-0 contre le Canada jeudi dernier. Puis, ils termineront leur phase de poule contre la Pologne à Dortmund, le mardi 25 juin (18 heures).