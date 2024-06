Boxe : Tyson Fury viré d’un bar après une soirée trop arrosée (vidéo)

Le boxeur britannique Tyson Fury a été aperçu, ivre, être viré d’un bar de Morecambe dans le nord-ouest de l’Angleterre, trois semaines après sa défaite contre Oleksandr Usyk.

Rien ne va plus pour le boxeur britannique. Après avoir subi la perte de sa ceinture WBC des poids lourds contre Oleksandr Usyk le 18 mai dernier en Arabie saoudite, lors de sa toute première défaite en boxe, Tyson Fury a été exclu d’un bar chez lui. Il a fallu l’intervention de deux agents pour sortir le poids lourd très éméché.

Comme le rapporte le journal The Sun, le «Gipsy King» est sorti faire la fête avec des amis et après avoir consommé un peu trop d’alcool, la sécurité et les responsables de l’établissement lui ont demandé de partir pour éviter le moindre débordement.

On peut voir sur une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le moment où l'ex-champion de la catégorie reine du Noble art a été sortie. On le voit terminer à terre sur le trottoir devant le bar.

Tyson Fury got escorted out of a bar and face planted on the concrete this weekend pic.twitter.com/4KpKaN5AJ7 — Happy Punch (@HappyPunch) June 11, 2024

«Il avait bu quelques verres de trop et il ne se sentait pas très bien non plus», a confié un proche de Tyson Fury, qui a indiqué que le boxeur britannique n’avait pas bu depuis plus d’un an.

Tyson Fury retrouvera le ring en décembre prochain pour une revanche contre l'Ukrainien avec l'objectif d'effacer cette toute première défaite en carrière professionnelle pour récupérer toutes les ceintures des poids lourds.