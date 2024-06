Euro 2024 : un futur adversaire de l’équipe de France se blesse en célébrant son but en match de préparation (vidéo)

Auteur de l’ouverture du score de la Pologne, lundi, lors de la victoire contre la Turquie en match de préparation (2-1), Karol Swiderski s’est blessé à la cheville en célébrant son but.

Une blessure pour le moins improbable. A seulement quatre jours du coup d’envoi de l’Euro 2024 en Allemagne, la Pologne a remporté son dernier match de préparation, lundi soir, contre la Turquie (2-1). Mais la sélection dirigée par Michal Probierz a aussi perdu… deux joueurs, avec les blessures de Robert Lewandowski, touché au genou droit, et Karol Swiderski. Si le sélectionneur polonais s’est voulu rassurant concernant l’attaquant du FC Barcelone, il s’est montré plus mesuré au sujet de son compère de l’attaque, qui s’est foulé la cheville droite en célébrant son but.

But de Karol Swiderski pour la Pologne... qui se blesse sur sa célébration !





Suivez le match > https://t.co/iUODPabf0y pic.twitter.com/TfxGNYLVYv — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 10, 2024

Sur un service de Robert Lewandowski dans la surface, Karol Swiderski a trompé le gardien turc de l’intérieur du pied gauche. Tout heureux d’ouvrir le score, le buteur de l’Hellas Vérone a tout d’abord glissé sur les genoux sur la pelouse du stade de Narodowy de Varsovie pour fêter son but. Il a ensuite sauté en l’air mais la réception s’est mal passée et il s’est tordu la cheville.

Karol Swiderski s’est immédiatement écroulé sur le terrain avant l’intervention des soigneurs. S’il a repris la rencontre, il a finalement cédé sa place seulement quelques minutes plus tard à Krysztof Piatek. Une sortie et une blessure qui rendent incertaine sa participation à l’Euro 2024. «Karol s’est foulé la cheville, après les tests nous saurons quelle est la situation», a confié le sélectionneur Michal Probierz.

C’est donc une course contre-la-montre qui commence pour Karol Swiderski, alors que la Pologne fera son entrée dans la compétition, dimanche, contre les Pays-Bas avant d’affronter l’Autriche (21 juin) et la France (25 juin). Même si, pour l'heure, son indisponibilité est estimée à «environ quatre jours» pour le staff polonais.