Basket : Jerry West, connu pour être représenté sur le logo de la NBA, est décédé

Jerry West, véritable légende de Los Angeles et connu pour être représenté sur le logo de la NBA, est décédé, ce mercredi 12 juin, à l’âge de 86 ans.

Le monde du basket et de la NBA est en deuil. Grande star des Los Angeles Lakers de 1960 à 1974, l'Américain Jerry West est décédé, ce mercredi, à l’âge de 86 ans, ont annoncé les Los Angeles Clippers, où il était dirigeant depuis 2017.

«Il s'est éteint en paix (...) sa femme Karen était à ses côtés», a indiqué la franchise californienne sans dévoiler les causes de son décès. Né à Cabin Creek, un village de Virginie Occidentale, dans une famille de six enfants, il s'était mis au basket-ball après le traumatisme de la mort de son frère aîné à la Guerre de Corée.

Jerry West, the personification of basketball excellence and a friend to all who knew him, passed away peacefully this morning at the age of 86. His wife, Karen, was by his side. pic.twitter.com/iMwOXmCT2B

