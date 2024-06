Football : un international malaisien espère pouvoir bientôt rejouer après avoir été aspergé d’acide

Aspergé d’acide et brûlé au 4e degré, le mois dernier près de Kuala Lumpur, l’international malaisien Faisal Halim espère pouvoir rapidement jouer au football.

Sa passion pour le football est toujours intacte. Plus d’un mois après avoir été aspergé d’acide et brûlé au 4e degré, Faisal Halim a l’espoir de pourvoir rapidement rechausser ses crampons, même s’il doit encore observer une période de convalescence. «J’espère pouvoir retrouver les terrains d’ici un à deux mois, même si le médecin a dit que cela pourrait prendre jusqu’à six mois», a confié le joueur de 26 ans, qui évolue au Selangor FC (1ère division malaisienne), dans des propos rapportés par l'AFP.

Faisal Halim hadir buat kali pertama dalam sidang media yang berlangsung sekarang. Sedihnya tgk keadaan diri dia yg agak sugul dan sedih. Moga beliau cepat sembuh dan Allah balas kekejaman lahanat yg buat ni aminn pic.twitter.com/2Sd37KaxIB — KnizaM Leo (@kroolnizam) June 13, 2024

L’international malaisien (32 sélections) a passé plusieurs semaines à l’hôpital, où il a subi de de multiples allogreffes chirurgicales, et il est toujours marqué par cette agression atroce, survenue dans un centre commercial à l’extérieur de la capitale Kuala Lumpur le 5 mai dernier. Et elle demeure, pour l’heure, toujours impunie. Deux personnes avaient été arrêtées, mais elles ont été relâchées sans qu’aucune charge ne soit retenue contre elles.

Et Faisal Halim n’est pas le seul à avoir été récemment agressé en Malaisie. Avant lui, Akhyar Rashid, également international malaisien, a été frappé avec une barre de fer par deux individus, qui lui ont volé de l’argent devant son domicile. Safiq Rahim, ancien international, a lui été menacé avec un marteau par deux hommes qui ont brisé la vitre arrière de son véhicule.

Alors que la police cherche toujours à savoir si ces attaques ont un lien entre elles, le président de la fédération malaisienne de football Hamidin Mohamad Amin a incité les joueurs les plus connus du pays à renforcer leur sécurité, en embauchant notamment des gardes du corps, pour éviter toutes nouvelles agressions.