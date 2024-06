Euro 2024 : des milliers de supporteurs bloqués plusieurs heures en gare après le match entre l’Angleterre et la Serbie (vidéo)

Plusieurs milliers de supporteurs anglais se sont retrouvés bloqués en gare, dimanche soir, pendant de longues heures après la victoire de l’Angleterre contre la Serbie à l’Euro 2024 (1-0).

Ils ont vite déchanté. Après la victoire de l’Angleterre contre la Serbie à l’Euro 2024 (1-0), plusieurs milliers de supporters anglais se sont retrouvés bloqués en gare à leur sortie du stade de Gelsenkirchen. En cause, le manque de transports en commun, et notamment la faible fréquence de tramways pour évacuer les 60.000 spectateurs qui ont assisté à la rencontre. Certains d’entre eux ont attendu de longues heures avant de pouvoir quitter les lieux.

«La gare centrale de Gelsenkirchen est pleine de supporters qui tentent toujours de partir mais les trains n'arrivent pas ou sont retardés. Le match est terminé depuis presque 3 heures», a posté sur son compte X (anciennement Twitter), le journaliste d’ESPN James Olley, accompagnant son message d’une vidéo montrant des quais bondés. Adrian Rutherford, journaliste pour le Belfast Telegraph, a lui aussi partagé sa désagréable expérience.

«Il est 00h40 - près de deux heures après le coup de sifflet final à Gelsenkirchen - et des dizaines de milliers de supporters font toujours la queue pour prendre un tramway entre le stade et la ville. Un responsable de la sécurité, s'excusant auprès des supporters, a qualifié l’organisation du match de ce soir de ‘honte’», a-t-il écrit.

