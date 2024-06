Euro 2024 : l’incroyable statistique de Didier Deschamps dans les grandes compétitions avec l’équipe de France

Présentés parmi les favoris de la compétition, Didier Deschamps et l’équipe de France vont faire leurs débuts à l’Euro 2024, ce lundi à 21h, contre l’Autriche à Düsseldorf (Allemagne).

De bon augure avant d’affronter l’Autriche ? Forcément très attendue, l’équipe de France va faire son entrée en lice à l’Euro 2024, ce lundi, face aux Autrichiens à Düsseldorf. Et depuis l’arrivée de Didier Deschamps à la tête des Bleus à l’été 2012, elle n’a jamais perdu son premier match dans une grande compétition. Mieux encore, elle a même toujours remporté sa première rencontre (5 victoires en 5 matchs).

Victoire contre l'Allemagne lors du dernier Euro

C’était ainsi le cas lors de la Coupe du monde 2014 au Brésil avec un large succès contre le Honduras grâce notamment à un doublé de Karim Benzema (3-0). Deux ans plus tard, à l’Euro 2016 en France, les Tricolores avaient battu la Roumanie avec un magnifique but de Dimitri Payet dans les dernières minutes (2-1). Au Mondial 2018 en Russie, c’est Paul Pogba qui avait joué le rôle de sauveur contre l’Australie avec une frappe lobée qui avait heurté la barre transversale puis le dos du gardien avant de franchir la ligne (2-1).

Lors du dernier Euro, les Tricolores étaient venus à bout de l’Allemagne avec un but contre son camp de Mats Hummels, qui avait détournait un centre de Lucas Hernandez sous la pression de Kylian Mbappé (1-0). Enfin, à la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’équipe de France avait décroché une nouvelle victoire, bien plus nette, face à l’Australie avec un doublé d’Olivier Giroud et des réalisations de Kylian Mbappé et Adrien Rabiot (4-1).

Une très bonne habitude à entretenir contre l’Autriche pour se lancer idéalement dans cet Euro 2024 avant d’affronter les Pays-Bas (21 juin) puis la Pologne (25 juin).