Euro 2024 : pourquoi Memphis Depay porte-t-il un bandeau sur la tête avec les Pays-Bas ?

Comme lors des matchs de préparation, Memphis Depay a porté un bandeau sur la tête lors de la première rencontre des Pays-Bas à l’Euro 2024 contre la Pologne.

Il n’est pas passé inaperçu. Pour le premier match des Pays-Bas à l’Euro 2024, ce dimanche, contre la Pologne (groupe D), Memphis Depay s’est distingué en portant un bandeau sur la tête. Un look plus proche d’un basketteur ou d’un joueur de tennis que d’un footballeur et qu’il avait déjà arboré lors des matchs de préparation des Néerlandais contre le Canada et l’Islande.

Brodé de son numéro 10

Et le style de l’ancien Lyonnais, en fin de contrat avec l’Atletico Madrid, n’est pas seulement esthétique. «Cela me va très bien et m’aide à transpirer», avait-il indiqué. Et ce nouveau look semble plaire à sa compagne. «Ma copine aime ce bandeau. (…) C’est un nouveau look et je me sens bien», avait ajouté le joueur qui a fait son retour en sélection en mars dernier après un an d’absence.

Si son bandeau était entièrement blanc lors des rencontres face au Canada et l’Islande, il était brodé de son numéro 10 et portait la mention «Who Cares» («Qui s’en soucie» en anglais) contre les Polonais. Il s’agit d’une référence à sa réponse à la question posée sur le port de son bandeau.

Et Memphis Depay devrait à nouveau porter son bandeau pour affronter l’équipe de France, vendredi prochain, sur la pelouse du stade de Leipzig.