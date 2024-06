Euro 2024 : pourquoi l’attaquant de la Hongrie Martin Adam était-il la cible de nombreuses moqueries ?

Après le premier match de la Hongrie à l’Euro 2024, perdu contre la Suisse (1-3), l’attaquant Martin Adam a été la cible de nombreuses moqueries sur son physique.

Il n’est pas passé inaperçu. Attaquant de la Hongrie, Martin Adam (22 sélections, 3 buts) a fait son entrée en jeu, samedi, à 10 minutes du coup de sifflet final du match contre la Suisse (1-3). S’il n’a pu empêcher la défaite de son équipe, il s’est fait remarquer sur la pelouse de Cologne pour son physique pour le moins imposant, auquel il faut ajouter sa grosse barbe rousse. Une morphologie très éloignée de celle des footballeurs, qui lui a valu de devenir le chouchou des réseaux sociaux, mais également d’être la cible de nombreuses moqueries sur son supposé surpoids.

Et le joueur évoluant en Corée du Sud (Ulsan HD), qui mesure 1m91 et dont le poids oscillerait en 90 et 100 kilos, n’a pas toujours très bien perçu les commentaires à son encontre. «J’ai vu quelques blagues. D’habitude ça me fait rire», a-t-il confié en conférence de presse, où il est apparu quelque peu affecté. «Je suis né comme ça, c’est ma morphologie. Je ne peux pas changer, je ne peux pas changer la génétique. C’est tout ce que je peux dire», a-t-il ajouté.

Âgé de 29 ans, Martin Adam, qui a avoué «boire de la bière» chez lui lors du précédent Euro, n’en reste pas moins efficace dans le dernier geste. Meilleur buteur du championnat hongrois lors de la saison 2021-2022, avec 31 réalisations en 32 matchs, il a inscrit 24 buts en 67 matchs depuis son arrivée en Corée du Sud en juillet 2022. Et il tentera de faire parler son sens du but, ce mercredi (18h), contre l’Allemagne.