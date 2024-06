Euro 2024 : Le Portugal renverse la République tchèque en toute fin de match

Ce mardi 18 juin, le Portugal de Cristiano Ronaldo, seul joueur de l’histoire à avoir disputé six éditions de l’Euro, s’en est bien sorti contre la République tchèque (2-1). La Seleçao a renversé la situation en toute fin de rencontre.

Une fin de match irrespirable. Ce mardi, le Portugal a connu une entrée en lice compliquée dans l’Euro 2024. À Leipzig, face à la République tchèque, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont été longtemps dominateurs sans trouver la solution. Il aura fallu attendre le bout du temps additionnel et un but du remplaçant Francisco Conceiçao pour que la Seleçao arrache trois points à des Tchèques vaillants mais assez limités.

Un coaching portugais gagnant

Lors de ce match, qui vient conclure la première journée de la phase de poule, il aura fallu attendre la deuxième période pour voir la rencontre se débloquer. Et ce sont les Tchèques, à la grande surprise, qui ont trouvé en premier le chemin des filets grâce à une belle frappe du droit signée Lukas Provod (62e). Bousculés, les hommes de Roberto Martinez ne semblaient pas en capacité de trouver la solution.

Celle-ci est alors venue du banc. Et il n’a fallu que sept minutes à la Seleçao pour réagir. Après un centre de Bernardo Silva et une tête du Parisien Nuno Mendes, le portier tchèque a repoussé le ballon maladroitement sur Robin Hranac, buteur contre son camp (1-1, 69e). En fin de rencontre, le but vainqueur a ainsi été inscrit par le jeune Francisco Conceiçao, fils de l'ancien grand joueur et actuel entraîneur Sergio Conceiçao, sur un débordement de Pedro Neto, deux joueurs qui venaient d'entrer sur la pelouse (2-1, 90+2).

Malgré les trois points, le Portugal devra hausser son niveau de jeu samedi prochain face à la Turquie, logique vainqueur de la Géorgie plus tôt ce mardi (3-1).

Un match de gala pour Cristiano Ronaldo et Pepe

Mais ce mardi, c’était aussi l’occasion pour Cristiano Ronaldo d’écrire un peu plus sa légende. En étant titulaire face à la République tchèque, CR7 est devenu le joueur ayant participé au plus grand nombre d’Euro, avec six participations dans cette compétition. Cristiano Ronaldo pouvait aussi devenir le joueur le plus vieux à inscrire un but lors du Championnat d’Europe des nations. Mais pour ça, le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue des champions aura encore deux occasions pour le faire, voire plus si le Portugal se qualifie.

De son côté, Pepe, âgé de 41 ans et 113 jours, a lui aussi battu un record de longévité face à la République tchèque. Ce mardi, le défenseur portugais est devenu le joueur le plus âgé à participer à un match de l’Euro.