JO 2024 : un athlète tongien de kitefoil meurt dans un accident de plongée

Jackson James Rice, jeune athlète tongien qui s’était qualifié pour les Jeux olympiques 2024 de Paris en kitefoil, est décédé tragiquement, ce samedi 15 juin, lors d’un accident de plongée.

Une véritable tragédie. A seulement 18 ans et alors qu’il devait venir à Paris dans un peu plus d’un mois pour disputer les JO 2024 en kitefoil, Jackson James Rice a perdu la vie lors d’un accident de plongée ce samedi 15 juin, a confirmé son père au journal Matangi Tonga.

J.J Rice était en train de plonger en apnée lorsqu’il s’est évanoui en eaux peu profondes. Son corps a été retrouvé au large de l’île de Foa par d’autres plongeurs et les multiples tentatives de réanimation n'ont pas permis de le sauver.

"We are deeply saddened to hear about the tragic passing of Jackson James Rice, just weeks before his Olympic debut at Paris 2024.





Our thoughts are with his family and friends for the loss of a great talent."





- IOC President Thomas Bach

