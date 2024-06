Rugby : un joueur néo-zélandais meurt subitement à l’âge de 25 ans

Joueur néo-zélandais de rugby, Connor Garden-Barchop, qui évoluait aux Highlanders, est décédé subitement, ce lundi, à l’âge de 25 ans, a annoncé la Fédération néo-zélandaise.

Une disparition aussi soudaine que tragique. Âgé de 25, Connor Garden-Bachop, qui évoluait au poste d’ailier aux Highlanders (Super Rugby) depuis 2021, est décédé subitement, lundi soir, à la suite d’un «problème médical», a annoncé la Fédération néo-zélandaise de rugby. Sollicitée après cette mort soudaine survenue à Christchurch, la police a indiqué qu’elle ne considérait pas le décès comme «suspicieux». Il n’y aura donc pas d’enquête approfondie et la médecine légale sera chargée de déterminée les causes précises de sa disparition.

Our deepest condolences are with the family, friends and teammates of Connor Garden-Bachop who passed away yesterday.





He will be remembered as a popular teammate amongst the Māori All Blacks, Highlanders and Wellington. Arohanui





Statement: https://t.co/bKrXvbeQff pic.twitter.com/fO2KVH6Cez

— New Zealand Rugby (@NZRugby) June 17, 2024