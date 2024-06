Kylian Mbappé : les joueurs sont-ils gênés lorsqu'ils portent un masque ?

Victime d’une fracture au nez, Kylian Mbappé, forfait pour le prochain match de la France contre les Pays-Bas, va porter un masque pour le reste de l’Euro 2024. Mais est-ce que le port de cette protection gêne les joueurs ?

C’est la grande interrogation. Alors que Kylian Mbappé va être dans l’obligation de porter un masque pour son retour à la compétition dans cet Euro 2024, est-ce que le port des masques gêne les joueurs dans leurs performances ?

Le désormais attaquant du Real Madrid ne sera pas le premier à porter cette protection. Plusieurs joueurs avant lui en ont déjà eu comme Heung-min Son ou encore Victor Osimhen, pour ne citer qu’eux. «Il est vraiment léger et résistant. Le masque était plus confortable que je ne le pensais. En fait, c’était même un peu plus confortable que quand je l’utilisais en Angleterre.

À part transpirer plus parce qu’il fait plus chaud, il n’y a pas de grande différence», avait détaillé précisément l’attaquant sud-coréen de Tottenham en 2022. Il avait porté ce masque après une blessure contre l'OM et un choc avec Chancel Mbemba en Ligue des champions.

Un problème pour la respiration ?

«Le côté du masque qui protège ma blessure est super dur. Si quelqu’un s’y cogne, c’est lui qui a mal. Sincèrement, je n’ai plus peur», avait lui expliqué l’attaquant nigérian, victime d’une vingtaine de fracture au visage après un violent choc aérien avec Milan Skriniar en 2021. Désormais, c’est devenu un accessoire qu’il conserve.

Du côté médical, Michel Cymes a apporté son analyse de docteur. «S'il rejoue, ce sera avec un masque mais ce n'est pas trop le problème, a-t-il confié à RMC Sport. Le problème, c'est surtout la respiration car il y aura un gonflement à l'intérieur du nez.»

Forfait contre les Pays-Bas, Kylian Mbappé pourrait faire son retour contre la Pologne lundi 24 juin, à moins qu'il soit préservé pour les huitièmes de finale.