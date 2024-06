JO 2024 : onze nageurs chinois cités dans une affaire de dopage sélectionnés pour la compétition

Selon la liste des nageurs chinois sélectionnés pour aller aux JO 2024 de Paris cet été, onze ont été contrôlés positifs en 2021 à un produit dopant. Une polémique à quelques semaines du début des Jeux.

C’est sûrement l’une des polémiques des Jeux olympiques de Paris 2024. Selon une liste officielle, onze nageurs chinois contrôlés positifs en 2021 à une substance interdite et blanchis seront présents aux JO 2024 de Paris cet été. Une affaire qui fait débat depuis maintenant quelques mois.

Un «maquillage»

En avril dernier, le quotidien américain New York Times et la chaîne allemande ARD avaient révélé que 23 nageurs chinois avaient été contrôlés positifs à la trimétazidine, substance pouvant améliorer les performances. En revanche, ces sportifs n’ont pas été sanctionnés par l’Agence mondiale antidopage (AMA). Cette dernière a estimé qu’ils avaient été victimes d’une contamination alimentaire. Pour justifier cela, l’Agence a indiqué que les taux très bas de la substance retrouvés dans les échantillons d’urine paraissaient incompatibles avec une prise intentionnelle. Face à cela, ils ont conclu que les nageurs n’étaient pas dopés.

Après cela, l’agence antidopage américaine (Usada) a dénoncé un «maquillage au plus haut niveau de l’AMA» et estimé que les cas positifs ont été mis «sous le tapis». L’instance internationale n’a pas tardé a répliqué en accusant l’Usada de «mensonges» et de tenir des propos «motivés politiquement» pour «affaiblir le travail de l’AMA».

Contrôlés positifs en 2021, plusieurs de ces sportifs chinois ont malgré tout remporté des médailles lors des JO de Tokyo. Et parmi eux, onze font partie de la liste des nageurs sélectionnés pour participer aux Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 août), publiée mardi par l’Association chinoise de natation. Et pas des moindres puisque la nageuse star Zhang Yufei, spécialiste du papillon, qui a remporté deux médailles d'or à Tokyo, ou encore Wang Shun, champion olympique du 200m quatre nages, sont présents.

Une substance interdite depuis 2014

Concrètement, que s’est-il passé pour en arriver là ? Selon l’AMA, les faits datent de janvier 2023 quand l’agence chinoise antidopage (Chinada) a prélevé 60 échantillons d’urine sur des nageurs chinois lors d’une compétition nationale. Au total, 28 résultats se sont révélés positifs à la trimétazidine (TMZ), impliquant 23 nageurs différents, certains d'entre eux ayant été contrôlés positifs plusieurs fois durant la période. «Il y a de fortes raisons de penser que cela pourrait être un cas de contamination collective», a conclu l'AMA après une enquête de Chinada. À savoir, la trimétazidine est interdite depuis 2014 au motif qu’elle peut améliorer la circulation sanguine.

Pourquoi une contamination collective ? Selon l’AMA, «tous les échantillons ont été testés positifs en même temps à la TMZ à des niveaux constamment très bas». L’Agence estime aussi que les sportifs séjournaient au même endroit, ce qui sous-entend qu’ils ont consommé la même nourriture. «Pour plusieurs nageurs, les résultats sont passés de négatifs à positifs en l'espace de quelques heures, ce qui n'est pas compatible avec un scénario de dopage par ingestion délibérée ou par microdose», selon l'AMA. En revanche, il existe tout de même une technique de microdose qui consiste à prendre une faible dose afin de passer sous les radars.

Des accusations de l’Usada que dénonce le Canadien Richard Pound, ex-président de l’AMA. Ce dernier s’est dit, fin mai, «fort déçu et dégoûté par les mensonges et les distorsions menées par l'Usada». «L'Usada est financée par le gouvernement américain et ce gouvernement a actuellement une relation froide avec le gouvernement chinois. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien ?», s’est-il questionné. Une fois de plus, le sport se politise.