Ligue 1 : découvrez le calendrier complet de la saison 2024-2025

Alors que la LFP n’a toujours pas réglé le dossier des droits TV, elle vient de dévoiler le calendrier complet de Ligue 1 pour la saison 2024-2025. Découvrez la programmation des 34 journées de championnat.

La saison de Ligue 1 est déjà lancée. Si le dossier chaud des droits TV n’est toujours pas bouclé, ce vendredi, la LFP a tout de même dévoilé le calendrier complet de la saison 2024-2025. Et les hostilités seront lancées dès la première journée avec un choc entre Brest, l’étonnant troisième de la dernière saison, et l’Olympique de Marseille. De son côté, le PSG, champion en titre, se déplacera sur la pelouse du Havre, le week-end du 17 août.

Pour Saint-Etienne, qui retrouve l’élite après deux saisons passées en Ligue 2, les débuts risquent d’être difficiles avec un déplacement à Monaco, solide dauphin de Paris la saison dernière. Tandis qu'Auxerre, lui aussi de nouveau dans l’élite après son titre en Ligue 2, affrontera Nice, club européen, sur sa pelouse.

Le retour du derby entre l'ASSE et l'OL

Avec le retour de l’ASSE en Ligue 1, cela signifie que le championnat français retrouve des derbys qu’il aimait tant, notamment entre les Verts et l’Olympique lyonnais. Les deux rencontres auront lieu le 10 novembre (à Lyon) et le 20 avril (à Saint-Etienne). Mais la rencontre qui intéresse le plus est le tant attendu «classique» entre l’OM et le PSG.

Sur ses réseaux sociaux, la LFP a dévoilé les dates de ces deux rencontres qui se dérouleront le 27 octobre à Marseille et le 16 mars à Paris. Autres rencontres attendues, celles opposant toujours l'OM, à l'OL. Le premier «olympico» se tiendra dès la 5e journée (22 septembre) à Lyon alors que le retour à Marseille aura lieu le 2 février.

Concernant la dernière journée, celle-ci pourrait offrir de belles affiches pour la course à l’Europe, notamment avec la rencontre entre Marseille et Rennes le week-end du 18 mai 2025. Deux équipes qui visent les compétitions européennes, tout comme Lens qui accueillera Monaco lors de cette 34e journée. Les dates et horaires exacts des rencontres étalées sur trois jours à chaque journée doivent être programmés ultérieurement.