Euro 2024 : France, Allemagne, Portugal… voici les 10 contrats d’équipementiers les plus rémunérateurs

Sur les 24 nations présentes en Allemagne pour l’Euro 2024, plusieurs d’entre elles ont des contrats très lucratifs avec leur équipementier. C’est le cas de la France, l’Allemagne ou encore l’Angleterre.

Des contrats qui peuvent rapporter gros. Les 24 nations présentes en Allemagne pour l’Euro 2024 sont toutes liées à des équipementiers. Ils sont six au total à habiller ces équipes avec Nike, Adidas, Puma, Joma, Macron et Hummel, même si les deux premiers équipent une très grande partie des sélections tout en offrant les contrats les plus lucratifs.

La France et l'Allemagne les mieux lotis

La France avec Nike et l’Allemagne avec Adidas sont les deux pays les mieux lotis avec des contrats qui leur rapportent chacune 54 millions d’euros par an. L’Angleterre, équipée par la marque à la virgule, complète le podium avec 43 millions d’euros annuels. Championne d’Europe en titre, l’Italie, qui est passée de Puma à Adidas, arrive derrière avec 35 millions d’euros et devance l’Espagne, sous contrat avec la marque aux trois bandes, et ses 20 millions d’euros par an.

Les Pays-Bas (Nike), le Portugal (Nike), la Belgique (Adidas), la Pologne (Nike) et la Croatie (Nike) figurent dans le Top 10, alors que la République Tchèque, habillée par Puma, est la première équipe non équipée par l’un des deux mastodontes (environ 2,1 millions d’euros).

Mais les contrats de l’équipe de France et d’Allemagne seront bientôt encore plus rémunérateurs. La FFF a récemment prolongé son sponsoring avec Nike moyennant plus de 100 millions d’euros par an pour la période allant de 2026 à 2034, alors qu’une somme identique sera perçue par l’Allemagne, qui sera équipée par Nike à partir de 2027 après 70 ans passés avec Adidas.

Les contrats d’équipementiers les plus chers

1. France (Nike) : 54 millions d’euros



-. Allemagne (Adidas) : 54 millions d’euros



3. Angleterre (Nike) : 43 millions d’euros



4. Italie (Adidas) : 35 millions d’euros



5. Espagne (Adidas) : 20 millions d’euros



6. Pays-Bas (Nike) : 14 millions d’euros



7. Portugal (Nike) : 8,3 millions d’euros



8. Belgique (Adidas) : 3,6 millions d’euros



9. Pologne (Nike) : 3,3 millions d’euros



10. Croatie (Nike) : 2,2 millions d’euros