Euro 2024 : Kylian Mbappé en forme lors d’un match d’entraînement

Ce samedi, Kylian Mbappé a participé au match d’entraînement des Bleus face aux U21 de Paderborn, sa première opposition depuis sa fracture du nez. Et le capitaine français a semblé en forme.

De bonne augure pour la suite de la compétition. Ce samedi, au lendemain du nul contre les Pays-Bas (0-0), rencontre de l’Euro 2024 qu’il a vécue depuis le banc, Kylian Mbappé a participé à l’intégralité du match d’entraînement au stade de Paderborn. C’est la première fois que le capitaine des Bleus participe à une opposition depuis qu’il s’est fracturé le nez.

Deux buts et deux passes décisives

Alors qu’il est resté sur le banc vendredi soir à Leipzig, cette fois-ci, la star des Bleus a joué les deux périodes de 30 minutes. Une rencontre durant laquelle les équipes avaient été mixées entre les joueurs locaux (U21 de Paderborn) et les internationaux français qui n’avaient pas disputé le match contre les Pays-Bas.

«Les 11 titulaires de France-Pays-Bas plus Kingsley Coman sont restés à l'hôtel pour une séance de récupération avec les kinés et (le préparateur physique) Cyril Moine», a précisé le staff de l’équipe de France. Et lors de ce match d’entraînement, Kylian Mbappé a semblé bien en jambe, en inscrivant notamment deux buts et en délivrant deux passes décisives. Comme attendu, le Français a porté son masque de protection toute la durée de la rencontre.

Mbappé, indispensable aux Bleus ?

Encourageant pour le prochain match de l’équipe de France, mardi prochain contre la Pologne, où les Bleus iront assurer leur billet pour les 8es de finale de l’Euro 2024. Un match décisif pour les hommes de Didier Deschamps. Et ce dernier a justifié vendredi soir, en conférence de presse d’après-match, pourquoi il n’avait pas aligné sa star face aux Pays-Bas.

«Chaque jour qui passe est un jour de gagné. Si ça avait été un match décisif, j’aurais peut-être réfléchi différemment, même si c’est important d’avoir les sensations de Kylian. On se rapproche d’une consolidation qui est meilleure. Après ce qu’il s’est passé, c’était plus sage qu’il reste sur le banc», avait expliqué le sélectionneur des Bleus. Et ce samedi, les joueurs de Paderborn avaient reçu la consigne d’y aller doucement pour éviter tout risque pour le capitaine français.

Le retour de Kylian Mbappé est très attendu, surtout pour la suite de la compétition. Sur les sept dernières rencontre où il n’a pas été titulaire, l’équipe de France n’a jamais gagné (5 nuls et 2 défaites).