Euro 2024 : Kylian Mbappé va-t-il jouer contre la Pologne ?

Victime d’une fracture du nez contre l’Autriche et resté sur le banc des remplaçants face aux Pays-Bas, Kylian Mbappé pourrait faire son retour, mardi (18h), pour affronter la Pologne.

La question est sur toutes les lèvres. Kylian Mbappé jouera-t-il, mardi (18h), le dernier match de la phase de groupes de l’équipe de France contre la Pologne ? Victime d’une fracture du nez face à l’Autriche, le capitaine des Bleus est resté sur le banc des remplaçants, vendredi, lors du match nul contre les Pays-Bas (0-0). Mais il a retrouvé les terrains et le rythme, le lendemain, face à la réserve de Paderborn. Et avec un masque sur le nez, il est apparu en jambes.

«Il a envie de jouer le prochain match»

Le futur joueur du Real Madrid a notamment inscrit un doublé et n’a pas ménagé ses efforts avec plusieurs accélérations. Il a également délivré deux passes décisives lors de cette opposition qu’il a disputée en intégralité (deux périodes de 30 minutes) et durant laquelle les équipes avaient été mixées. De bons augures pour espérer le voir dès le coup d’envoi sur la pelouse de Dortmund ?

«Tout va dans le bon sens, il récupère du choc, il y a la partie hématome qui va diminuer chaque jour, il va s’habituer à son masque qui modifie un petit peu la vision. Il va bien», a assuré Didier Deschamps, ce dimanche, au micro de Téléfoot, sans se prononcer sur une éventuelle titularisation. Quelques instants plus tard, Aurélien Tchouaméni s’est également montré positif.

«Je pense qu’il a envie de jouer le prochain match. Il prend l’habitude de son masque. Il aimerait peut-être jouer sans, mais le médecin ne va pas lui donner le choix. Quand il sera sur le terrain, il nous apportera beaucoup de choses», a déclaré le milieu de terrain français, alors que les Bleus connaissent des problèmes d’efficacité depuis le début de la compétition avec seul but marqué (contre son camp) en deux matchs.

Jonathan Clauss s’est lui aussi montré rassurant sur l’état de santé de l’ancien parisien. «Quand il est sur un terrain, il est à 100%. Je l'ai trouvé très bien (lors du match contre la réserve de Paderborn), il s’habitue à son masque, il a marqué. Du très bon Kylian», a confié le latéral tricolore. Didier Deschamps et le staff des Bleus ont encore un plus de 48 heures pour se décider mais la tendance est plutôt favorable et Kylian Mbappé est pressenti pour être dans le onze départ des Bleus pour affronter les Polonais.

Les Tricolores, qui occupent la 2e place du groupe D, à égalité avec les Pays-Bas (4 points), n’ont besoin que d’un point pour terminer à l’une des deux premières places et valider leur qualification pour les 8es de finale.