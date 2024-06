Euro 2024 : le joueur du Portugal Gonçalo Ramos taclé par un stadier et tout proche d’être gravement blessé (vidéo)

A l’issue de la victoire du Portugal contre la Turquie lors de son 2e match à l’Euro 2024 (3-0), Gonçalo Ramos a été taclé involontairement par un stadier et aurait pu être gravement blessé.

Il est passé tout proche de la blessure la plus improbable de la compétition. Gonçalo Ramos n’a pas encore joué la moindre minute en deux rencontres depuis le début de l’Euro 2024 et il a pourtant failli être blessé par… un stadier. A l’issue de la victoire du Portugal, samedi, contre la Turquie (3-0), l’attaquant portugais et ses coéquipiers ont effectué un tour d’honneur pour remercier leurs nombreux supporters présents dans les tribunes du stade de Dortmund.

The security guard just slammed into Gonçalo Ramos after the game… pic.twitter.com/R2hkYsfSnv — أحمد (@amd_851) June 22, 2024

A ce moment, certains individus ont réussi à pénétrer sur la pelouse et l’un des membres de la sécurité a tenté d’arrêter l’un d’eux mais il a glissé avant d’heurter de plein fouet le joueur du PSG. Touché au niveau du genou, Gonçalo Ramos a pu relever mais en boîtant, sous les yeux de ses coéquipiers interloqués par la scène.

Alors que le Portugal est déjà qualifié et assuré de terminer à la première place du groupe F avant son ultime match, mercredi soir (21h), contre la Géorgie, l’attaquant lusitanien pourrait se voir offrir un peu de temps de jeu par le sélectionneur de la Seleçao Roberto Martinez. Si son genou n’a pas trop souffert…