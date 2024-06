Euro 2024 : l’Italie qualifiée pour les 8es de finale si…

Tenante du titre, l’Italie, qui occupe la 2e place du groupe B, va jouer sa qualification pour les 8es de finale de l’Euro 2024, ce lundi, contre la Croatie, toujours en course pour se qualifier.

Défaite interdite pour l’Italie. Avant son dernier match de la phase de poules de l’Euro 2024, la Squadra Azzurra occupe la 2e place de son groupe (3 points), après sa victoire face à l’Albanie (2-1) et sa défaite contre l’Espagne (1-0). Et les hommes de Luciano Spalletti joueront leur qualification pour les 8es de finale, ce lundi (21h), dans un choc décisif contre la Croatie (4e avec 1 point), qui peut encore espérer se qualifier.

Les coéquipiers de Gianluigi Donnarumma valideront leur billet pour la phase à élimination directe en cas de victoire ou de match nul face aux partenaires de Luka Modric, peu importe le résultat dans l’autre match entre les Espagnols et les Albanais. Ce scénario permettrait aux tenants du titre de consolider leur 2e place derrière l’Espagne, déjà qualifiée et assurée de finir en tête du groupe B, et d’affronter le 2e du groupe A en 8e de finale.

En cas de défaite, l’Italie serait dépassée par la Croatie, qui finirait à la 2e place et serait qualifiée si l’Albanie ne bat l’Espagne dans le même temps. Dans ce cas de figure, elle ne serait pas forcément éliminée, mais elle serait dans une position très inconfortable et devra attendre la fin de tous les matchs de ce 1er tour pour connaître son sort. Une attente qui pourrait s’étendre jusqu’à mercredi soir…

L’Italie qualifiée si…

- L’Italie ne perd pas contre la Croatie, peu importe le résultat du match entre l’Espagne et l’Albanie

L’Italie éliminée si…

- L’Italie perd contre la Croatie et l’Albanie bat l’Espagne

La Croatie qualifiée si…

- La Croatie bat l’Italie et l’Albanie ne s’impose pas contre l’Espagne